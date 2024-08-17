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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Aug. 17

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

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The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Jonathan Dillon ready for big sophomore year

Raleigh News & Observer —How Josh Harris Sr., a father of two, brings leadership and urgency to UNC’s defense

Raleigh News & Observer —Phillies’ Trea Turner eyes another big offensive day vs. Nats

Raleigh News & Observer —NC State vs Western Carolina Prediction, Game Preview, Betting Lines

Charlotte Observer — No. 1 Providence Day, shows a little rust, but rolls past Trinity Christian in opener

Technician — What you need to know about NC State Athletics’ fall venues

Technician — Introducing the next voice of NC State Athletics: Matt Chazanow

Technician — New NC State men’s soccer coach Marc Hubbard is embracing the challenge

Technician — NC State athletics’ must-see matchups Fall 2024

Technician — Fall 2024 names to know in NC State Athletics

GoPack.com — Pack Releases 2024 Cross Country Schedule

GoPack.com — NC State Gymnastics Has 11 Selected as WCGA All-Americans

GoPack.com — Wolfpack Hosts ECU for Senior Night on Sunday

Twitter posts of the day

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