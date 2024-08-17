The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSB2aWRlbyBpbnRlcnZpZXdzIHRoaXMgd2Vlazo8YnI+
PGJyPuKAosKgU1MgS2VycnkgTWFydGluOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vUXRuNUwwMHIybiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1F0bjVMMDByMm48L2E+PGJy
PuKAosKgUkIgSmF5ZGVuIFNjb3R0OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
UXRuNUwwMHIybiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1F0bjVMMDByMm48L2E+PGJyPuKA
osKgUUIgR3JheXNvbiBNY0NhbGw6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9C
OWlaNmVhVkpJIj5odHRwczovL3QuY28vQjlpWjZlYVZKSTwvYT48YnI+4oCi
wqBXUiBjb2FjaCBKb2tlciBQaGlsbGlwczogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL2o0d1d1NVE2R3giPmh0dHBzOi8vdC5jby9qNHdXdTVRNkd4PC9hPjxi
cj7igKIgQ29hY2ggRGF2ZSBEb2VyZW46IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by82QVpkVW9kS2ZvIj5odHRwczovL3QuY28vNkFaZFVvZEtmbzwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3Rh
dHVzLzE4MjQ4MTIzODMyODM0MDExNTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QXVndXN0IDE3LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wnZCH8J2QkvCdkI7wnZCTIPCdkInwnZCA8J2QjPCdkIHwnZCO8J2Q
kfCdkITwnZCEPGJyPjxicj7wn5ONIMK7IFdha2UgRm9yZXN0IEhpZ2ggU2No
b29sPGJyPuKPsCDCuyA2OjAwIFBNPGJyPvCfjp/vuI8gwrsgJDEwIEFkbWlz
c2lvbjxicj7wn4+IIMK7IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
Sm9yZGFuRmFsY29uc0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb3JkYW5G
YWxjb25zRkI8L2E+LCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1ZD
SFNWaXBlcnNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVkNIU1ZpcGVyc0ZC
PC9hPiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NQnJvb2tGb290
YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATUJyb29rRm9vdGJhbGw8L2E+
LCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Zvb3RiYWxsX2NnaHNu
Yz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZm9vdGJhbGxfY2doc25jPC9hPiwg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XRkhTQ291Z2Fycz9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AV0ZIU0NvdWdhcnM8L2E+LCA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JhbXNGb290YmFsbE5DP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBSYW1zRm9vdGJhbGxOQzwvYT4sIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vRHVyaGFtU291dGhlcm4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QER1cmhhbVNvdXRoZXJuPC9hPjxicj48YnI+RnVsbCBkZXRhaWxz
IMK7IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9zbXcwTFU5QkNMIj5odHRwczov
L3QuY28vc213MExVOUJDTDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0cy
NFp0bDFMZzEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9HMjRadGwxTGcxPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IEhpZ2hTY2hvb2xPVCAoQEhpZ2hTY2hvb2xPVCkgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IaWdoU2Nob29sT1Qvc3RhdHVzLzE4MjQ3
NjIwMDMxMTU2ODAwNjU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDE3
LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gcm9tIEZyaWRheSBldmVuaW5nLCBjcmVhdGluZyBuZXcgbmVlZCBm
b3IgYSBkZWZlbnNpdmUgZW5kOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcXl5
c3dnaVd1VCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3F5eXN3Z2lXdVQ8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8x
ODI0NzkxNzc0NjUwMzQzNjY0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3Vz
dCAxNywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TZW5pb3Igd2lkZSByZWNlaXZlciBTaGFtYXJpdXMgUGV0ZXJraW4g
b2YgV2luc3Rvbi1TYWxlbSBNb3VudCBUYWJvciBqdXN0IHRocmV3IHRoZSBV
TkMgYW5kIE5DIFN0YXRlIGhhdHMgdG8gdGhlIGdyb3VuZCBhbmQgaGFzIHBp
Y2tlZCBWaXJnaW5pYSBUZWNoLjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2Vu
dHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTgyNDQ2MjkxOTkyNjQ5NzQw
OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTYsIDIwMjQ8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QRkbigJlzIENvbGxlZ2UgRm9vdGJhbGwgUHJlc2Vhc29uIFRvcCAy
NeKZqO+4jzxicj48YnI+KFZpYTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9NYXhDaGFkd2lja0NGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWF4
Q2hhZHdpY2tDRkI8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9QRkZfRGFsdG9uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQRkZfRGFsdG9u
PC9hPikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1p0UW93WEt0Z3kiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9adFFvd1hLdGd5PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBGRiBDb2xs
ZWdlIChAUEZGX0NvbGxlZ2UpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vUEZGX0NvbGxlZ2Uvc3RhdHVzLzE4MjQ0OTM2MzU4MDQ1NjE4MjE/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDE2LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EUkFGVCBDSEVBVCBTSEVFVFMgQVJFIEhFUkUg8J+aqCA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vVkhGRGZ0RFR2MCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1ZI
RkRmdERUdjA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgWWFob28gRmFudGFzeSBTcG9ydHMg
KEBZYWhvb0ZhbnRhc3kpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
WWFob29GYW50YXN5L3N0YXR1cy8xODI0NDYzNzUwMDM3OTAxNDMxP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxNiwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UYWtpbmcgYSBzdHJvbGwgYXJvdW5kIHRoZSBOLkMuIFN0YXRlIGNh
bXB1cyB0aGlzIG1vcm5pbmcsIGFuZCB0aGUgREogQnVybnMgbXVyYWwgc3Rp
bGwgZmVhdHVyZXMgcHJvbWluZW50bHkgbmVhciB0aGUgZW50cmFuY2Ugb2Yg
dGhlIEZyZWUgRXhwcmVzc2lvbiBUdW5uZWwuIDxicj48YnI+VGhlIHR1bm5l
bCBpcyBrbm93biBmb3IgaXRzIGFydGlzdGljIHRyYW5zaWVuY2UgYnV0IGdv
aW5nIHRvIGJlIHRvdWdoIHRvIHBhaW50IG92ZXIgdGhhdCwgSeKAmWQgaW1h
Z2luZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL04xVmZWSWNNTmIiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9OMVZmVkljTU5iPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFuZHJldyBD
YXJ0ZXIgKEBfYW5kcmV3Y2FydGVyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL19hbmRyZXdjYXJ0ZXIvc3RhdHVzLzE4MjQ4MDc4NTk4MTg4MTE0
NDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDE3LCAyMDI0PC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj53ZeKAmXZlIHNpZ25lZCBvbGIgc2F2aW9uIGphY2tzb24g4oaSIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9xVTJscmw2YnczIj5odHRwczovL3QuY28v
cVUybHJsNmJ3MzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3pzZEo5VktJ
aEIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS96c2RKOVZLSWhCPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IExvcyBBbmdlbGVzIENoYXJnZXJzIChAY2hhcmdlcnMpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY2hhcmdlcnMvc3RhdHVzLzE4MjM0NDk1ODky
NjMwMzI4MTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDEzLCAyMDI0
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Video of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL3R0ak5HSjBxNHhzP3NpPS1mdVNHQzQtSjdoN1kyX08/d21v
ZGU9dHJhbnNwYXJlbnQnPjwvaWZyYW1lPgo8L2Rpdj4KCg==
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE