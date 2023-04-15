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Wolfpack newsstand — April 15

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — NC State's transfer hot board, version VI

Technician — Big third inning propels NC State baseball in series-opening victory over Florida State

Technician — No. 8 NC State women’s tennis exacts its revenge on No. 9 Virginia with 5-2 win

Technician — No. 22 Pack men’s tennis bludgeons Boston College in regular season finale

GoPack.com — Wolfpack Surges Past Florida State 14-3

GoPack.com — Wright Claims New School Record On First Day of Tom Jones Memorial Invite

GoPack.com — #8 Women’s Tennis Defeats #9 Virginia

GoPack.com — No. 22 NC State closes out regular season with 6-0 win at Boston College

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