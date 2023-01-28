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Wake Forest coach Steve Forbes had no answer for D.J. Burns

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

WINSTON-SALEM — Wake Forest coach Steve Forbes knew he had to pick either letting NC State redshirt junior center D.J. Burns try to score one-on-one or to double him.

Forbes decided to rarely double Burns, and he was disappointed his squad gave up 48 second-half points in the 79-77 loss Saturday.

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