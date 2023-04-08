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Video: QB Brennan Armstrong knows work needs to be done

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State quarterback Brennan Armstrong has been through his fair share of spring games since enrolling in college in 2018.

Armstrong battled the rain and had a pair of interceptions, but knows the real work is yet to be done this offseason going into fall camp. The Virginia transfer will be working hard with his offensive teammates in creating chemistry and learning the new offense.

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