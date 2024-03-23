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Video: NCSU coach Wes Moore, players after defeating UT-C
Jacey Zembal
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TheWolfpackCentral
Writer
NC State coach Wes Moore was joined by Wolfpack players River Baldwin and Aziaha James in taking questions after defeating Tennessee-Chattanooga 64-45 on Saturday at the NCAA Tournament in Raleigh.
Click below to watch the video:
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