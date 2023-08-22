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Video: NC State's Payton Wilson named captain, makes 'freaks list'

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior outside linebacker Payton Wilson was named one of the five co-captains for the Wolfpack on Tuesday.

Wilson also was named No. 27 on The Athletic's Bruce Feldman's story on the top "freaks" in college football.

Click below to watch Wilson's press conference.

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