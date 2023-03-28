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Video: NC State's Isaiah Moore eager to prove he's 3-down LB

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior middle linebacker Isaiah Moore knew his Pro Day would revolve around his 40-yard dash, and he felt he aced the test.

Moore heard he ran in the 4.6-second range in the dash, which was crucial for him since he had been invited to the NFL Combine in Indianapolis, Ind., and went through that experience.

Click below to watch his interview after Tuesday's Pro Day.

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