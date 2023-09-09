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Video: NC State freshman Javonte Vereen bright spot in loss

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State freshman tight end Javonte Vereen showed flashes of why he was touted coming out of Havelock (N.C.) High on Saturday.

Vereen caught four passes for 65 yards and a long of 22 yards in a 45-24 loss against Notre Dame at Carter-Finley Stadium.

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