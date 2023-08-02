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Video: NC State DE Savion Jackson back healthy

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior defensive end Savion Jackson has had his last two years cut short due to separate knee injuries.

Jackson played in six games last year, getting hurt against Syracuse. The Clayton, N.C., product relied on his family to get through the tough times while rehabbing.

Click below to watch Jackson's press conference.

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