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Video: NC State DC Tony Gibson has players understanding 'The Standard'

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State defensive coordinator and linebackers coach Tony Gibson said simply the "the standard is the standard" for the Wolfpack defense.

Gibson loved seeing the Wolfpack hold Miami to just two field goals in three opportunities, and have a big goal-line stand in the 20-6 victory.

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