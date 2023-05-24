News More News
ago basketball Edit

Video highlights: Jahseem Felton at Josh Level Classic

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

GREENSBORO — NC State offered junior guard Jahseem Felton last August, and he was able to play in the Josh Level Classic on Saturday at Greensboro (N.C.) Dudley for the second straight year.

Felton had 14 points, three rebounds, two assists and hit a pair of three-pointers in the 132-118 victory. The Charlotte, N.C., native will be attending Lincolnton (N.C.) Combine Academy next fall.

Click below to watch the highlights:

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}