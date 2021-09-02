The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 2

Clemson is the undisputed favorite to win the ACC, but the general agreement is that NC State may be the best of the rest in the conference's Atlantic Division.
The journey to find out whether that is true or not begins Thursday night at Carter-Finley Stadium, where for the first time since 2019 a full house is expected as NC State opens its season against visiting South Florida.
In today's newsstand, we preview the excitement of the start of ACC football and share some recruiting offers in football.
Let's get to it.
It'll be a packed house for NC State vs. South Florida on Thursday night. (Ken Martin)
Tweets Of The Day
Thursday is the day NC State football fans have been waiting for: the season opener for the 2021 Wolfpack squad that has high expectations. Kickoff against visiting South Florida at Carter-Finley Stadium is 7:30 p.m. at Carter-Finley Stadium.
The game is televised by the ACC Network, which is going all-out to cover the contest and the start of the 2021 football season.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TaG93dGltZSBpbiBvbmUgaG91ciBmcm9tIE5DIFN0YXRl4oCZcyBD
YXJ0ZXItRmlubGV5IFN0YWRpdW0uIFBhY2tlciBhbmQgRHVyaGFtICg3LTEw
YSkg4oGmPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hY2NuZXR3b3Jr
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBhY2NuZXR3b3JrPC9hPuKBqSwgU2ly
aXVzWE0gMzcxIGFuZCBhbiBhc3NvcnRtZW50IG9mIHJhZGlvIHN0YXRpb25z
IGluIHRoZSBBQ0MgZm9vdHByaW50LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
emczVDFzVjd3NiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3pnM1Qxc1Y3dzY8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgTWFyayBQYWNrZXIgKEBNYXJrUGFja2VyKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01hcmtQYWNrZXIvc3RhdHVzLzE0MzMzNjg2
NjU1MTMxNDg0MTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDIs
IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUGFj
a2VyQW5kRHVyaGFtP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jUGFja2VyQW5kRHVyaGFtPC9hPiBsaXZlIGZyb20gUmFsZWlnaCBzdGFy
dGluZyBhdCA3YW0uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU3Rh
dGVDb2FjaEQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFN0YXRlQ29hY2hEPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Jvb0NvcnJpZ2FuP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCb29Db3JyaWdhbjwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FcmljTWFjTGFpbj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5ARXJpY01hY0xhaW48L2E+ICZhbXA7IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vRUpNYW51ZWwzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBFSk1hbnVlbDM8L2E+IGpvaW4gdXMgb24gZGF5IDEgb2YgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0FDQ0Zvb3RiYWxsP3NyYz1o
YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQUNDRm9vdGJhbGw8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWNjbmV0d29yaz9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYWNjbmV0d29yazwvYT4gLyA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01hcmtQYWNrZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QE1hcmtQYWNrZXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Q
c2R4QVJtZ1k2Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vUHNkeEFSbWdZNjwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBXZXMgRHVyaGFtIChAV2VzRHVyaGFtKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dlc0R1cmhhbS9zdGF0dXMvMTQzMzM4MDM1NTg4
OTg0ODMyMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMiwgMjAy
MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5LaWNraW5nIG9mZiB0aGUgc2Vhc29uIHdpdGggdGhlIFBhY2vigLzv
uI8g8J+PiCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tBdGhs
ZXRpY3M/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tBdGhsZXRpY3M8L2E+
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1BhY2tlckFu
ZER1cmhhbT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1Bh
Y2tlckFuZER1cmhhbTwvYT4geCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhc2h0YWcvVGhlSHVkZGxlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij4jVGhlSHVkZGxlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vUmp2dzRaWE83SiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1Jqdnc0WlhPN0o8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgQUNDIE5ldHdvcmsgKEBhY2NuZXR3b3JrKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FjY25ldHdvcmsvc3RhdHVzLzE0MzMx
OTU0NzA5NzM3NzE3NzY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVy
IDEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CUkVBS0lORzogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9F
cmljTWFjTGFpbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARXJpY01hY0xhaW48
L2E+IGhhcyB0cmFkZWQgYWxsZWdpYW5jZXMuIDxicj48YnI+V2hhdCBhIHRp
bWUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb29Db3JyaWdhbj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQm9vQ29ycmlnYW48L2E+IGhvdXNlIHRo
ZSBuaWdodCBiZWZvcmUga2ljay4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3Iw
RFRkN3phRWEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9yMERUZDd6YUVhPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IGpvcmRhbiBjb3JuZXR0ZSAoQGpvcmRhbmNvcm5ldHRlKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pvcmRhbmNvcm5ldHRlL3N0YXR1
cy8xNDMzMjA2MDU2MjYwNDA3MzAzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNl
cHRlbWJlciAxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgZmFjaWxpdGllcyB0ZWFtIGhhcyBDYXJ0ZXItRmlubGV5IGxv
b2tpbmcgYW1hemluZyBhbmQgcmVhZHkgZm9yIG91ciBmYW5zLiBDYW7igJl0
IHdhaXQgdG8gc2VlIG91ciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L3dvbGZwYWNrY2x1Yj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ad29sZnBhY2tj
bHViPC9hPiBtZW1iZXJzIGluIGFjdGlvbi4gIFNpbmNlIHdlIGRpZG7igJl0
IGdldCB0byB0YWlsZ2F0ZSBsYXN0IHllYXIsIHdobyBoYXMgdGhlIOKAnG11
c3Qgc3RvcCBieeKAnSB0YWlsZ2F0ZSBmb3IgdG9tb3Jyb3c/ICA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvY2FudHdhaXQ/c3JjPWhh
c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNjYW50d2FpdDwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGw/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GcmVkX0RlbWFyZXN0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBGcmVkX0RlbWFyZXN0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vd1lsMkR6NHI2WSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3dZbDJEejRyNlk8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgQmVuIEJyb3Vzc2FyZCAoQGp1ZGVzcG9wKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2p1ZGVzcG9wL3N0YXR1cy8xNDMzMDYz
ODcwMzAyNzI4MTkyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAx
LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Bbm90aGVyIHJlbWluZGVyIGZvciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvV1BOP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij4jV1BOPC9hPiBhcyB3ZSBhcHByb2FjaCAyNCBob3VycyB1
bnRpbCBraWNrb2ZmOiBhbGwgY29uY2Vzc2lvbnMgc3RhbmRzIGluc2lkZSBD
YXJ0ZXItRmlubGV5IFN0YWRpdW0gYXJlIG5vdyDwnZCc8J2QmvCdkKzwnZCh
8J2QpfCdkJ7wnZCs8J2QrC48YnI+PGJyPkV2ZXJ5dGhpbmcgeW91IG5lZWQg
dG8gYmUgcmVhZHkgZm9yIHRoaXMgc2Vhc29uOiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vSUoyVzRFeFJjUSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0lKMlc0RXhSY1E8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9TeGV0OEFyakx4Ij5waWMudHdpdHRl
ci5jb20vU3hldDhBcmpMeDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOQyBTdGF0ZSBBdGhs
ZXRpY3MgKEBQYWNrQXRobGV0aWNzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1BhY2tBdGhsZXRpY3Mvc3RhdHVzLzE0MzMyMDU3Nzk3MzgyODQw
Mzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDEsIDIwMjE8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Sept. 1 is quietly a big day in football recruiting because it is the start of college coaches being able to call or text with class of 2023 prospects. Unsurprisingly, for teams like NC State is represents a good time to start making offers, although they cannot become official until Aug. 1, 2022.
A number of players tweeted their new offers from the Wolfpack, including receiver
Keylen Adams from Virginia Beach (Va.) Green Run High (class of 2024), four-star defensive end Zavion Hardy from Macon (Ga.) Tattnall Square Academy, four-star defensive end AJ Hoffler from College Park (Ga.) Woodward Academy, three-star linebacker Grayson Howard from Jacksonville (Fla.) Andrew Jackson High, three-star defensive tackle Xzavier McLeod from Camden (S.C.) High and tight end Javonte Vereen from Havelock (N.C.) High.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5ibGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgbXkgMTJ0aCBEMSBvZmZlciBmcm9t
IE5vcnRoIENhcm9saW5hIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qb2tlcnBoaWxsaXBzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBqb2tlcnBoaWxsaXBzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQk1XaWxsaWFtcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AQ29hY2hCTVdpbGxpYW1zPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1FQYXl0b24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFFQYXl0b248
L2E+ICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1F1YW5EQnRhbGs/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFF1YW5EQnRhbGs8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vOVRXaGl0ZWhlYWQ/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QDlUV2hpdGVoZWFkPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQWxzdG9uV1I/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QENvYWNoQWxzdG9uV1I8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vYmhvbGxvMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYmhvbGxvMzwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NYXJrSGFsbF81OT9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWFya0hhbGxfNTk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnJpYW5Eb2huMjQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBCcmlhbkRvaG4yNDc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vUml2YWxzRnJpZWRtYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QFJpdmFsc0ZyaWVkbWFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0dEUmVjcnVpdHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdEUmVjcnVp
dHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9wbE1EVjhGT2hLIj5waWMu
dHdpdHRlci5jb20vcGxNRFY4Rk9oSzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBLZXlsZW4g
4oCcQnJvZGll4oCdIEFkYW1zIChAYnJvZGllM3gpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vYnJvZGllM3gvc3RhdHVzLzE0MzMxMjQyOTIxMTY1
NTc4MjU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDEsIDIwMjE8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzcyBhbmQgaG9ub3JlZCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZy
b20gTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgU3RhdGUg4p2k77iP8J+WpCA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NvYWNod2lsZXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QGNvYWNod2lsZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vdGF0dG5hbGxzcG9ydHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHRh
dHRuYWxsc3BvcnRzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L01hbnNlbGwyNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1hbnNlbGwyNDc8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hhZFNpbW1vbnNf
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDaGFkU2ltbW9uc188L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby96bFpxcUNHZHZtIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v
emxacXFDR2R2bTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBaYXZpb24gSGFyZHkgKEBoYXJk
eV96YXZpb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFyZHlf
emF2aW9uL3N0YXR1cy8xNDMzMTk0MjkwNTEyMDE5NDU3P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGF0IGEgZGF5ISEhIDxicj48YnI+Qmxlc3NlZCB0byBlYXJuIGFu
IG9mZmVyIGZyb20gTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eS4u
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL3dvbGZwYWNr
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jd29sZnBhY2s8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby90OURXbUY1OXgxIj5waWMudHdp
dHRlci5jb20vdDlEV21GNTl4MTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBSiBIb2ZmbGVy
IChAeXVuZ2FqaCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS95dW5n
YWpoL3N0YXR1cy8xNDMzMjMxNjgyNzExMjA3OTM2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYSBzY2hvbGFyc2hpcCBvZmZlciBm
cm9tIHRoZSBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5LCAgKDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja0Zvb3RiYWxsP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrRm9vdGJhbGw8L2E+KSBhZnRlciB0YWxr
aW5nIHRvIENvYWNoIEdpYnNvbiAoPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9Db2FjaFRvbnlHaWJzb24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENv
YWNoVG9ueUdpYnNvbjwvYT4pIPCfkLrwn5C68J+QuiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vUkRFWkV4WnNtSiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1JERVpFeFpz
bUo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgR3JheXNvbiDigJxQVVDigJ0gSG93YXJkIChA
ZGVjYXBob2JpYSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kZWNh
cGhvYmlhL3N0YXR1cy8xNDMzMDQ4NDA0NDg2MTk3MjUyP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Qcm91ZCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZyb20g4p2k77iP8J+Z
j/Cfj77wn5mP8J+PvjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vT2xk
Um93X05DU3RhdGU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE9sZFJvd19OQ1N0
YXRlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVG
b290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkNTdGF0ZUZvb3RiYWxs
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JyaWFuX1JpbXBm
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCcmlhbl9SaW1wZjwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb2V5SGVuZHJpeDg/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QEpvZXlIZW5kcml4ODwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Gb290YmFsbENhbWRlbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5ARm9vdGJhbGxDYW1kZW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vbW1pbmljaDY2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBtbWlu
aWNoNjY8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRm9vdGJh
bGxDYW1kZW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEZvb3RiYWxsQ2FtZGVu
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FtZXJpY2FuUml2
YWxyeT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQW1lcmljYW5SaXZhbHJ5PC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tLzI0N3JlY3J1aXRpbmc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QDI0N3JlY3J1aXRpbmc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby96d3Bh
TDB4MFVOIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vendwYUwweDBVTjwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyB4emF2aWVyIG1jbGVvZCAoQG1jbGVvZF94emF2aWVyKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21jbGVvZF94emF2aWVyL3N0YXR1cy8x
NDMzMjI3MzczNDA3ODcwOTg0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRl
bWJlciAyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IHRhbGsgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoR29lYmJlbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AQ29hY2hHb2ViYmVsPC9hPiBJIHdvdWxkIGxpa2UgdG8gc2F5IEkgaGF2
ZSByZWNlaXZlZCBteSBmaXJzdCBEMSBvZmZlciBmcm9tIE5DIFN0YXRlIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9BR1RHP3NyYz1o
YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQUdURzwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvUGFja0dvP3NyYz1o
YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29QYWNrR288L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby84Rkp2a2NUUGtUIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vOEZKdmtjVFBrVDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYXZvbnRlIFZlcmVlbiAo
QEphdm9udGVWZXJlZW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
SmF2b250ZVZlcmVlbi9zdGF0dXMvMTQzMzE5MzE3MDEyOTU0MzE2OD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Headlines
Video Of The Day
—— • Talk about it inside The Wolves' Den • Subscribe to our podcast on iTunes • Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker • Follow us on Twitter: @TheWolfpacker
• Like us on Facebook