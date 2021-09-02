 The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 2
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The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 2

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Clemson is the undisputed favorite to win the ACC, but the general agreement is that NC State may be the best of the rest in the conference's Atlantic Division.

The journey to find out whether that is true or not begins Thursday night at Carter-Finley Stadium, where for the first time since 2019 a full house is expected as NC State opens its season against visiting South Florida.

In today's newsstand, we preview the excitement of the start of ACC football and share some recruiting offers in football.

Let's get to it.

NC State Wolfpack football
It'll be a packed house for NC State vs. South Florida on Thursday night. (Ken Martin)

Tweets Of The Day 

Thursday is the day NC State football fans have been waiting for: the season opener for the 2021 Wolfpack squad that has high expectations. Kickoff against visiting South Florida at Carter-Finley Stadium is 7:30 p.m. at Carter-Finley Stadium.

The game is televised by the ACC Network, which is going all-out to cover the contest and the start of the 2021 football season.

Sept. 1 is quietly a big day in football recruiting because it is the start of college coaches being able to call or text with class of 2023 prospects. Unsurprisingly, for teams like NC State is represents a good time to start making offers, although they cannot become official until Aug. 1, 2022.

A number of players tweeted their new offers from the Wolfpack, including receiver Keylen Adams from Virginia Beach (Va.) Green Run High (class of 2024), four-star defensive end Zavion Hardy from Macon (Ga.) Tattnall Square Academy, four-star defensive end AJ Hoffler from College Park (Ga.) Woodward Academy, three-star linebacker Grayson Howard from Jacksonville (Fla.) Andrew Jackson High, three-star defensive tackle Xzavier McLeod from Camden (S.C.) High and tight end Javonte Vereen from Havelock (N.C.) High.

Headlines

• The Wolfpacker — The Wolfpacker game predictions: South Forida at NC State

• The Wolfpacker — A great comeback clinched NC State’s 1998 Thursday night season opener

• The Wolfpacker — Pack Pros: Former NC State players learn roster fates

• The Wolfpacker — From the other sideline: South Florida

• BullsInsider — Four-star guard DJ Hand recaps South Florida official visit

• Raleigh News & Observer — Something strange surrounding Triangle football this fall: optimism

• Raleigh News & Observer — Dave Doeren in rare company as he starts Year 9. This NC State team may be his best yet

• Raleigh News & Observer — Going to watch UNC, NC State, Duke or Charlotte play football? Read their mask policies

• Raleigh News & Observer — Who has the edge when NC State faces USF?

• Fayetteville Observer — What to watch: NC State vs. USF season opener

• Fayetteville Observer — Stories you shouldn’t miss before NC State football opener

• GoPack.com— Wolfpack opens 2021 season Thursday night hosting USF

• GoPack.com — Women’s soccer to meet with in-state foe UNCG Thursday

Video Of The Day

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