The Wolfpacker daily newsstand: Russell Wilson injured Thursday night

Former NC State quarterback
Russell Wilson has never missed a NFL game, but that streak may be in jeopardy.
During the Seahawks' Thursday night home loss to the Los Angeles Rams, Wilson had to leave after injury a finger on his throwing hand. The injury was visibly evident to the viewing audience and made the rounds on social media.
Let's get to the daily newsstand.
Tweets Of The Day
At the bye week, ESPN's David Hale has a couple of stats to point out how strong NC State's defense has been thus far this year.
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In Pack Pros, Wilson's finger injury will be a headline story in the NFL on Friday, but he's not the only professional going viral.
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Finally, after several close calls for NC State's women's soccer team, they broke through against No. 4 Duke.
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