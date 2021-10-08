 The Wolfpacker daily newsstand: Oct. 8
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The Wolfpacker daily newsstand: Russell Wilson injured Thursday night

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Former NC State quarterback Russell Wilson has never missed a NFL game, but that streak may be in jeopardy.

During the Seahawks' Thursday night home loss to the Los Angeles Rams, Wilson had to leave after injury a finger on his throwing hand. The injury was visibly evident to the viewing audience and made the rounds on social media.

Let's get to the daily newsstand.

Tweets Of The Day 

At the bye week, ESPN's David Hale has a couple of stats to point out how strong NC State's defense has been thus far this year.

In Pack Pros, Wilson's finger injury will be a headline story in the NFL on Friday, but he's not the only professional going viral.

Finally, after several close calls for NC State's women's soccer team, they broke through against No. 4 Duke.

Headlines

• The Wolfpacker — Scouting NC State commit junior quarterback Lex Thomas

• The Wolfpacker — Five areas of improvement for NC State post-bye week

• The Wolfpacker — Coach: NC State QB commit Lex Thomas has the ‘it’ factor

• The Wolfpacker — Breaking down NC State basketball’s projected 2022-23 roster

• Raleigh News & Observer — Five games, five different offenses, and now a break for NC State’s dynamite defense

• Technician — Jameese Joseph scores golden goal to secure Pack women’s soccer first ACC win

• GoPack.com — Joseph’s golden goal lifts Wolfpack over No. 4 Duke

• GoPack.com — Volleyball hosts Virginia Tech and Wake Forest

• GoPack.com — NC State wraps up road stretch at Syracuse

Video Of The Day

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