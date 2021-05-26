 The Wolfpacker daily newsstand: May 26
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The Wolfpacker daily newsstand: May 26

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Wednesday, May 26.



NC State Wolfpack women's tennis Anna Rogers
Anna Rogers (right) made history for NC State women's tennis on Tuesday. (NC State)

Headlines

• The Wolfpacker — Breon Pass is ready for a ‘once in a lifetime’ opportunity at NC State

• The Wolfpacker — NC State football 2021 schedule countdown: No. 4, Boston College

• The Wolfpacker — Around the diamond: ACC Tournament preview

• The Wolfpacker — Re-ranking NC State football recruiting classes under Dave Doeren: 2014

• The Woflpacker — NC State football position group analysis: Linebackers

• Husker Online — Florida DE Campbell has plan of action regarding June visits and commitment

• Technician — Round of 16 loss ends decorated career for Alexis Galarneau with Wolfpack women’s tennis

• Technician — Pack men’s golf to compete in NCAA Championships May 29-June 2

• GoPack.com — Rogers into singles quarterfinal, also advances to doubles quarters with Smith

• GoPack.com — Wolfpack set to compete at NCAA East preliminary

• GoPack.com — Galarneau’s NCAA singles run comes to a close in round of 16

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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