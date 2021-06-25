 The Wolfpacker daily newsstand: June 25
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The Wolfpacker daily newsstand: June 25

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Friday, June 25.



NC State Wolfpack baseball coach Elliott Avent
Head coach Elliott Avent and the Pack seek a berth into the championship series with a win Friday. (Ken Martin/The Wolfpacker)

Headlines

• The Wolfpacker — Previewing Friday’s College World Series game vs. Vanderbilt

• The Wolfpacker — Boo Corrigan is excited Pack baseball and director of athletics

• The Wolfpacker — The best pitching performances in Wolfpack baseball history

• The Wolfpacker — PFF lists Knight, Ekwonu top five in 2022 NFL Draft position rankings

• The Wolfpacker — Looking ahead at NC State’s 2021-22 schedule

• Raleigh News & Observer — Who NC State coach Elliott Avewnt says will start against Vanderbilt in Friday’s CWS

• Raleigh News & Observer — How and when to watch, stream, listen to NC State vs. Vanderbilt in Friday’s CWS game

• Raleigh News & Observer — NC State’s Avent has his team one win away from playing for CWS championship

• Fayetteville Observer — NC State golfer Nick Mathews claims NC Amateur in playoff on Wolfpack’s home turf

• Fayetteville Observer — 3 things to know before NC State’s rematch with Vanderbilt

• GoPack.com — #Pack9 set for matchup with Commodores in national semifinals

• GoPack.com — #Pack9 College World Series update

• GoPack.com — Justice named Perfect Game All-American

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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