The Wolfpacker daily newsstand: August 30

Here are the various headlines and tweets for Monday, August 30.
Headlines
Tweets Of The Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JbnRyb2R1Y2luZyBvdXIgMjAyMSB0ZWFtIGNhcHRhaW5zOiBJc2Fp
YWggTW9vcmUsIEdyYW50IEdpYnNvbiwgRGV2aW4gTGVhcnkgJmFtcDsgUGF5
dG9uIFdpbHNvbjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9IVFQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNIVFQ8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9sUmlvNzJIQXY5Ij5waWMudHdp
dHRlci5jb20vbFJpbzcySEF2OTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOQyBTdGF0ZSBG
b290YmFsbCAoQFBhY2tGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE0MzE3MjMzOTk5NDA4MjA5
OTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDI4LCAyMDIxPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iaW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TZXB0ZW1iZXIgMjIuIPCfkpU8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTExEQUdVWVM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPiNMTERBR1VZUzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0ZSRUVEQVJFQUw/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNGUkVFREFSRUFMPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vTk8zeGpqVXZITyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL05PM3hq
alV2SE88L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgc2hhd24g4oCdQkFCWSBTSEFR4oCdIHBo
aWxsaXBzIGpyIChAc2hhd25waGlsbGlwc2oxKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL3NoYXducGhpbGxpcHNqMS9zdGF0dXMvMTQzMTgwMDE5
MTE1NDE5NjQ4NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjksIDIw
MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBOb3J0aCBD
YXJvbGluYSBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5ICEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL21heG93b3JsZD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I21heG93b3JsZDwvYT7wn5KVIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9PRUpPNFZFMDNUIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vT0VK
TzRWRTAzVDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBXZXNsZXkgVHViYnMgSUlJIChAX19U
dWJiczMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vX19UdWJiczMv
c3RhdHVzLzE0MzE2NDk3NzYwMzUxMTUwMTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QXVndXN0IDI4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BbWVyaWNhbiByZWNvcmQgd2FzbuKAmXQgZW5vdWdoLiBIb3cgYWJv
dXQgYSBXT1JMRCBSRUNPUkQgZm9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vY3N0ZXcxODE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNzdGV3MTgx
PC9hPj8hPGJyPjxicj40OC4zMyAxMDAgYmFjayDwn5Sl8J+kryA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vSVdYeTVzUlFGeiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0lX
WHk1c1JRRno8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTkMgU3RhdGUgU3dpbW1pbmcgJmFt
cDsgRGl2aW5nIChAcGFja3N3aW1kaXZlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL3BhY2tzd2ltZGl2ZS9zdGF0dXMvMTQzMjAyMzE4MTExNjc3
MjM1Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjksIDIwMjE8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TdGVwIGFzaWRlIEJvIEphY2tzb24sIEnigJltIHRoZSBuZXcgZHVh
bCBzcG9ydCBhdGhsZXRlLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1BhY2tGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFja0Zvb3Ri
YWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv
dGVlcmV0cmlldmVyP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jdGVlcmV0cmlldmVyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhc2h0YWcvZm9vdGJhbGxzZWFzb24/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNmb290YmFsbHNlYXNvbjwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL2VzcG4/c3JjPWhhc2gmYW1w
O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNlc3BuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTkZMP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTkZMPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQmFzZUJhbGw/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCYXNlQmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL05DQUE/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNOQ0FBPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vQk1mQUF4VTg2ayI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0JNZkFBeFU4Nms8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgUmlwa2VuIHRoZSBCYXQgRG9nIChAUmlwa2VuVGhlQmF0
RG9nKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpcGtlblRoZUJh
dERvZy9zdGF0dXMvMTQzMTc4MjYyMjMzNDY5NzQ3Mj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaHJlZS1ydW4gb3BwbyBib21iIGZvciBXaWxsIFdpbHNvbiDwn5Kl
IDxicj48YnI+V2XigJl2ZSBnb3QgYSAxMC0yIGxlYWQgaW4gdGhlIDV0aCBp
bm5pbmcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2RTZWU1Q1ZnMHoiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9kU2VlNUNWZzB6PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJpY2htb25k
IEZseWluZyBTcXVpcnJlbHMgKEBHb1NxdWlycmVscykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Hb1NxdWlycmVscy9zdGF0dXMvMTQzMTc3Njgz
NDE0NDg5OTA3Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjksIDIw
MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BdXN0aW4gTXVyciBibGFzdHMgaGlzIGZpcnN0IHByb2Zlc3Npb25h
bCBob21lIHJ1biB0byBwdXQgV2VzdCBNaWNoaWdhbiB1cCAyLTAuIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamdvbGRzdHJhc3M/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QGpnb2xkc3RyYXNzPC9hPiBvbiB0aGUgY2FsbC4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1A5N3MxN08yQ28iPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9QOTdzMTdPMkNvPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRpZ2VycyBNaW5vciBMZWFn
dWUgUmVwb3J0IChAdGlnZXJzTUxyZXBvcnQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vdGlnZXJzTUxyZXBvcnQvc3RhdHVzLzE0MzE3NjQxODU2
NzU5NzY3MDU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDI4LCAyMDIx
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TbyBleGNpdGVkIHRvIGFubm91bmNlIG15IGNvbW1pdG1lbnQgdG8g
TkMgU3RhdGUhISBNeSBqb3VybmV5IGhhcyBsb29rZWQgZGlmZmVyZW50IHRo
YW4gbW9zdCwgYnV0IEkgYW0gc28gZ3JhdGVmdWwgYmVjYXVzZSBpdCBoYXMg
bGVkIG1lIHRvIHdoZXJlIEkgYW0gdG9kYXkuIFRoYW5rIHlvdSB0byBldmVy
eW9uZSB3aG8gaGFzIHN1cHBvcnRlZCBtZSB0aHJvdWdob3V0IHRoaXMgcHJv
Y2Vzcy4gR08gUEFDSyEhISDwn5C64p2k77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hQYXRyaWNrXz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AQ29hY2hQYXRyaWNrXzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9Td2lmdENvYWNoP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTd2lmdENv
YWNoPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tldGFyYWhE
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLZXRhcmFoRDwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL0JISTYwQzdWY1kiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9CSEk2
MEM3VmNZPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1hZGlzb24gSW5zY29lIChAbWFkaXNv
bl9pbnNjb2UpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbWFkaXNv
bl9pbnNjb2Uvc3RhdHVzLzE0MzIwMzI0MTE1MDkwMTA0MzU/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDI5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
Video Of The Day
——
• Talk about it inside The Wolves' Den
• Subscribe to our podcast on iTunes
• Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker
• Follow us on Twitter: @TheWolfpacker
• Like us on Facebook