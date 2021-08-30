 The Wolfpacker daily newsstand: August 30
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The Wolfpacker daily newsstand: August 30

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Monday, August 30.

NC State Wolfpack football head coach Dave Doeren
It's gameweek for Dave Doeren and linebacker Payton Wilson. (Ethan Hyman/News & Observer)

Headlines

• The Wolfpacker — History lesson: NC State vs. South Florida

• The Wolfpacker — Guessing NC State’s 2021 schedule results

• The Wolfpacker — Guessing NC State’s statistical leaders

• Raleigh News & Observer — The procrastinator’s guide to the 2021 NC State football season

• Raleigh News & Observer — NC State football’s offensive depth is buoyed by a converted basketball player

• Raleigh News & Observer — With Ricky Person Jr. healthy, the Wolfpack’s backfield is talented, and very deep

• Technician — Commentary: MLB Pack Pros approaching golden age

• Technician — Volleyball takeaways: Pack would benefit from cohesive team play

• Technician — NC State women’s soccer suffers heartbreaking 2-1 loss to South Carolina in home-opener

• GoPack.com — NC State set for Monday night matchup with UNC Asheville

• GoPack.com — Wolfpack drops heartbreaker to No. 10 South Carolina

• GoPack.com — Coleman Stewart sets SCM World Record in 100 backstroke

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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