 The Wolfpacker daily newsstand: August 23
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The Wolfpacker daily newsstand: August 23

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Monday, August 23.

NC State Wolfpack football receiver Emeka Emezie
The News & Observer has a story on the Pack's receiving corps, led by senior Emeka Emezie. (Ethan Hyman/News & Observer)

Headlines

• The Wolfpacker — Ranking NC State’s non-conference opponents: 1-5

• The Wolfpacker — Ranking NC State’s non-conference opponents: 6-11

• The Wolfpacker — NC State is consensus preseason pick for second in Atlantic

• Raleigh News & Observer — The NC State Wolfpack’s wide receiver room is crowded — and that’s a good thing

• Technician — Jenna Butler’s late header lifts NC State women’s soccer to first win of the season

• GoPack.com — Wolfpack secures road win over Monarchs

• GoPack.com — Pack football to hold open practice at Carter-Finley Stadium

• GoPack.com — Women’s golf announces 2021-22 competition schedule

• GoPack.com — Wolfpack wraps up exhibition play with 3-1 victory at Duke

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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