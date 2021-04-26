 The Wolfpacker daily newsstand: April 26
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The Wolfpacker daily newsstand: April 26

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Monday, April 26.



NC State Wolfpack baseball pitcher Reid Johnston
Pitcher Reid Johnston helped lead NC State to a weekend series sweep of Virginia Tech. (Ken Martin/The Wolfpacker)

Headlines

• The Wolfpacker — Four-star quarterback MJ Morris nearing a decision

• The Wolfpacker — Tyler Nickel is planning a September decision

• The Wolfpacker — War Room extra: Premium recruiting notes

• The Wolfpacker — The Wolfpacker roundtable: ACC divisions, future Pack pros and more

• Fayetteville Observer — Unlikely friendship with former rival has helped this NC State TE

• Technician — Wolfpack baseball hits road to face App State in midweek nonconference clash

• Technician — 3-run seventh inning propels NC State baseball to sweep of No. 15 Virginia Tech

• Technician — Pack softball gets swept in weekend series against No. 16 Clemson

• Technician — Disappointing singles play leads to early ACC Championships exit for Pack women’s tennis

• GoPack.com — #Pack9 sweeps series with pair of Sunday wins over Hokies

• GoPack.com — Pack falls to Clemson in semifinals of ACC Championships

• GoPack.com — Softball concludes series against No. 16 Clemson

• GoPack.com — NC State falls to Virginia in semifinal matchup

Tweets Of The Day 

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