Here are the various headlines and tweets for Monday, April 26.
Headlines
Tweets Of The Day
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGlyZCBBQ0Mgc3dlZXAgb2YgdGhlIHllYXIsIHNlY29uZCBvdmVy
IGEgcmFua2VkIG9wcG9uZW50Ljxicj48YnI+8J+TsDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9uY1FlTmQ3VFhZIj5odHRwczovL3QuY28vbmNRZU5kN1RYWTwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0hpanE3bFplcnIiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9IaWpxN2xaZXJyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7ICNQYWNrOSDimr7v
uI8gKEBOQ1N0YXRlQmFzZWJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vTkNTdGF0ZUJhc2ViYWxsL3N0YXR1cy8xMzg2NDgxNTQxODExODky
MjMwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDI2LCAyMDIxPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaHJlZSB5ZWFycyBhZ28sIHdlIGhhZCBsaWZ0b2ZmLiDwn5qAPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Jyb25jb3NEcmFm
dD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0Jyb25jb3NE
cmFmdDwvYT4geCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FzdHJv
bmF1dD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYXN0cm9uYXV0PC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vclVydlVoaTFVRCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L3JVcnZVaGkxVUQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGVudmVyIEJyb25jb3MgKEBC
cm9uY29zKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Jyb25jb3Mv
c3RhdHVzLzEzODYzNzIxODE1MDQ5MTM0MTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QXByaWwgMjUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciB0YWxraW5nIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9Db2FjaHRpbWJlY2s/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENv
YWNodGltYmVjazwvYT4gSeKAmW0gZXhjaXRlZCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9m
ZmVyIGZyb20gTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSEg8J+Q
uiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvMVBhY2sx
R29hbD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+IzFQYWNr
MUdvYWw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9XUE4/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXUE48
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja0Zvb3RiYWxs
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9vOTRWNjVTV05CIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v
bzk0VjY1U1dOQjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQaWVyY2UgQ2xhcmtzb24gKEBf
cGllcmNlY2xhcmtzb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
X3BpZXJjZWNsYXJrc29uL3N0YXR1cy8xMzg1NzI5MjMwMTU2MTY1MTI4P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDIzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIFJlY2VpdmUgYW4gT2ZmZXIgZnJvbSBOb3J0aCBD
YXJvbGluYSBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Xb2xGUGFjaz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dvbEZQYWNrPC9hPuKdpO+4jyA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1ZhbmNlQ291Z2Fyc0ZCP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBWYW5jZUNvdWdhcnNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Eb25DYWxsYWhhbklDP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBEb25DYWxsYWhhbklDPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1NXaWx0Zm9uZzI0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU1dp
bHRmb25nMjQ3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jp
dmFsc2ZiY2FtcHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsc2ZiY2Ft
cHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9zZWFGNFJvRjNtIj5waWMu
dHdpdHRlci5jb20vc2VhRjRSb0YzbTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYXlsYW4g
U21vdGhlcnMgKEBoM2xseXdvb2QpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vaDNsbHl3b29kL3N0YXR1cy8xMzg1OTY3OTQ2NzUzNzczNTY5P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDI0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgb2ZmZXIgZnJvbSBO
QyBTdGF0ZSDwn5S04pqr77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQ29hY2hEZWZvP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaERlZm88
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja0Zvb3RiYWxs
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZWxvZGdlND9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AZWxvZGdlNDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9TU05vbGVzRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNT
Tm9sZXNGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzhHRkIy
bVBlUmIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS84R0ZCMm1QZVJiPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IE1hcmkgKEBEZW1hcmlIMTIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vRGVtYXJpSDEyL3N0YXR1cy8xMzg1NzA4MzA1NDM2MzIzODQyP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDIzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBOQyBzdGF0
ZSDwn5S04pqq77iPPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNr
Rm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290YmFsbDwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaERlZm8/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoRGVmbzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TU05vbGVzRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QFNTTm9sZXNGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9lbG9kZ2U0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBl
bG9kZ2U0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSWxvaHlab1VCZyI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0lsb2h5Wm9VQmc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2Fy
aSAoQEphQ2FyaUgxMCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9K
YUNhcmlIMTAvc3RhdHVzLzEzODU3MDgyMjg4MTA1MTAzMzc/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBOQyBTdGF0
ZSEgIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcmQ0bGZvb3RiYWxs
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkByZDRsZm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmVjcnVpdEdlb3JnaWE/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJlY3J1aXRHZW9yZ2lhPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0YXRlQ29hY2hEP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBTdGF0ZUNvYWNoRDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBh
Y2tGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9j
b2FjaHdpbGVzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjb2FjaHdpbGVzPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vY2JSdHRzakF0aCI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL2NiUnR0c2pBdGg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRmVsaXggSGl4b24g
KEA1MG9udG9wKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzUwb250
b3Avc3RhdHVzLzEzODU2NjM3NTkzNTI1MzcwOTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QXByaWwgMjMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CZXlvbmQgYmxlc3NlZCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZyb20g
TkMgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0p1
MXdwdDc3ZzUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9KdTF3cHQ3N2c1PC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IFRyZXZvbiBIb3dhcmQgKEBUcmV2b25Ib3dhcmQxNikgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UcmV2b25Ib3dhcmQxNi9zdGF0dXMv
MTM4NTYxMDQ1MzA1NzkzMzMyMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJp
bCAyMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FeGNpdGVkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBOb3J0aCBD
YXJvbGluYSBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5ISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9jb2FjaGFqam9obnNvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AY29hY2hhampvaG5zb248L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vQ29hY2hHYXJyaXNvbk9MP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBD
b2FjaEdhcnJpc29uT0w8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQm9vbmVCcmF2ZXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJvb25lQnJh
dmVzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Zvb3RiYWxs
TkNTdGF0ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARm9vdGJhbGxOQ1N0YXRl
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FuZHJld19Jdmlu
cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQW5kcmV3X0l2aW5zPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZlJIVmRZY0xIdyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L2ZSSFZkWWNMSHc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTGV5dG9uIE5lbHNvbiAoQExl
eXRvbk5lbHNvbjQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTGV5
dG9uTmVsc29uNC9zdGF0dXMvMTM4NTYwMjIxNTk0NDExNDE4MD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZ3Rn8J+Zj/Cfj70uLi5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2Zm
ZXIgZnJvbSBOQyBTdGF0ZfCflqTinaTvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL2dvd29sZnBhY2s/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNnb3dvbGZwYWNrPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNodGltYmVjaz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AQ29hY2h0aW1iZWNrPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL1BhY2tGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
UGFja0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L05DV2FycmlvcnNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkNXYXJyaW9y
c0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JlY3J1aXRH
ZW9yZ2lhP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSZWNydWl0R2VvcmdpYTwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TV2lsdGZvbmcyNDc/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNXaWx0Zm9uZzI0NzwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzRMN0dJQWltYUoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS80
TDdHSUFpbWFKPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1hbGFjaGkgU2luZ2xldG9uIChA
TV8zU2luZ2xldG9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01f
M1NpbmdsZXRvbi9zdGF0dXMvMTM4NTcxOTI1NDM0MzkwMTE5MT9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU
Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+
IEkgYW0gYmxlc3NlZCB0byBhbm5vdW5jZSB0aGF0IEkgaGF2ZSByZWNlaXZl
ZCBhbiBvZmZlciBmcm9tIE5vcnRoIENhcm9saW5hIFN0YXRlIFVuaXZlcnNp
dHkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnLzFwYWNr
MWdvYWw/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiMxcGFj
azFnb2FsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0
YWcvR29Xb2xmUGFjaz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I0dvV29sZlBhY2s8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQ29hY2hfTWVyY2k/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX01l
cmNpPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoR2Fy
cmlzb25PTD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hHYXJyaXNvbk9M
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0YXRlQ29hY2hE
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdGF0ZUNvYWNoRDwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0l2clE1M3JLR0siPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9J
dnJRNTNyS0dLPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBheXRvbiDigJ1QS0FZ4oCcIEtp
cmtsYW5k8J+QoyAoQHBheXRvbmtpcms1NSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9wYXl0b25raXJrNTUvc3RhdHVzLzEzODU2ODkzMjYzODY4
NzY0MTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjMsIDIwMjE8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KdXN0IHJlY2VpdmVkIGFuIG9mZmVyIGZyb20gTm9ydGggQ2Fyb2xp
bmEgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eS4gVGhhbmtmdWwgZm9yIHRoaXMgb3Bwb3J0
dW5pdHkhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU3RhdGVDb2Fj
aEQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFN0YXRlQ29hY2hEPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NvYWNod2lsZXM/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QGNvYWNod2lsZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vUGFja0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBQYWNrRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vUGVyZmVjdEVmZm9ydDE0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQZXJm
ZWN0RWZmb3J0MTQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
aGFzaHRhZy9pbnZlc3RtZW50P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij4jaW52ZXN0bWVudDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L3lUWXJMd0U0b3oiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS95VFlyTHdFNG96PC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IElzYWlhaCBTaGlybGV5IChAaXNhaWFoX3NoaXJsZXkpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaXNhaWFoX3NoaXJsZXkvc3Rh
dHVzLzEzODU2NjIwOTcwMTE0ODI2MzU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QXByaWwgMjMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Video Of The Day
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBmb290YmFsbCBEaXJlY3RvciBvZiBQbGF5ZXIgUGVy
c29ubmVsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfTWVy
Y2k/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX01lcmNpPC9hPiBpcyBh
IHNuZWFrZXJoZWFkLiA8YnI+PGJyPk9uIG91ciBsYXRlc3QgcG9kY2FzdCwg
aGUgc2hhcmVkIGhpcyBiZWxpZWYgdGhhdCBub2JvZHkgaW4gV29sZnBhY2sg
YXRobGV0aWNzIGNhbiBjb21wZXRlIHdpdGggaGlzIHNob2UgZ2FtZS4gTm90
IGV2ZW4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEtlYXR0
c05DU1U/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoS2VhdHRzTkNTVTwv
YT4hIDxicj48YnI+8J+OpyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28va09CcWNq
dDV2QyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2tPQnFjanQ1dkM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9aNERGTXQwUEVlIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vWjRERk10
MFBFZTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGUgV29sZnBhY2tlciAoQFRoZVdvbGZw
YWNrZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlV29sZnBh
Y2tlci9zdGF0dXMvMTM4NTYxMzgwMDM0NzQwNjMzOD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
——
• Talk about it inside The Wolves' Den
• Subscribe to our podcast on iTunes
• Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker
• Follow us on Twitter: @TheWolfpacker
• Like us on Facebook