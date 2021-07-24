 Social media reaction: Lex Thomas commits to NC State Wolfpack football
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Social media reaction: Lex Thomas commits to NC State

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are some of the reactions on social media to NC State landing a commitment from class of 2023 quarterback Lex Thomas from Wake Forest (N.C.) Heritage High.

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