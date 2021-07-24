Social media reaction: Lex Thomas commits to NC State
Here are some of the reactions on social media to NC State landing a commitment from class of 2023 quarterback Lex Thomas from Wake Forest (N.C.) Heritage High.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdCB3YXMgZGVzdGluZWQg4p2k77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9sZWdhY3k/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNsZWdhY3k8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9hSkU3UkJaeW1hIj5odHRwczovL3QuY28vYUpFN1JCWnltYTwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBUaGF5ZXIgVGhvbWFzIChAdGhheWVydGhvbWFzMSkgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90aGF5ZXJ0aG9tYXMxL3N0YXR1 cy8xNDE4NzIyMjY0NjIzODYxNzY1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1 bHkgMjMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Qcm91ZCBvZiB5b3UgYnJv4p2k77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby91SUdUa0NZMFA5Ij5odHRwczovL3QuY28vdUlHVGtDWTBQOTwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBEcmFrZSBUaG9tYXMgKEBEcmFrZVQzMikgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EcmFrZVQzMi9zdGF0dXMvMTQxODcwNjU3 MzQ0MzE0MTYzMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDIzLCAyMDIx PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GYW1pbHkgU3R5bGUgSG9tZWdyb3duIFJlZCBMaWdodCEhISAgTGV0 4oCZcyBHbyEhISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTm14Qjc5YWNIcyI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL05teEI3OWFjSHM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGF2 ZSBEb2VyZW4gKEBTdGF0ZUNvYWNoRCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9TdGF0ZUNvYWNoRC9zdGF0dXMvMTQxODcwNDQyNDUwODMxMzYw ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDIzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GdXR1cmUgc3VyZSBsb29rcyBicmlnaHQg8J+YjiAtIEdvIFBhY2sg 8J+QuiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvd2hv c25leHQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiN3aG9z bmV4dDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn L2xldHNkb3RoaXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiNsZXRzZG90aGlzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veG93RGk1 SjJVUyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3hvd0RpNUoyVVM8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgVGltIEJlY2sgKEBDb2FjaHRpbWJlY2spIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQ29hY2h0aW1iZWNrL3N0YXR1cy8xNDE4NzE2NjA2Mjg5 NjYxOTU0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjMsIDIwMjE8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CT09NIPCfkqMg4oCmLiBHb3QgdXMgYW5vdGhlciBTVFVEIGZvciBv dXIgV29sZnBhY2sgRmFtaWx5LiBUaGVzZSByZWNydWl0cyBqdXN0IGtlZXAg anVtcGluZyDigJxpbiB0aGUgYm9hdOKAnSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvd2hvc25leHQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiN3aG9zbmV4dDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL3ZnN3d1ME93YksiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS92Zzd3dTBPd2JL PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRpbSBCZWNrIChAQ29hY2h0aW1iZWNrKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNodGltYmVjay9zdGF0dXMv MTQxODcxMTAwMjIxMjgzNTMyOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5 IDIzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ZZXAgRnJpZGF5IGV2ZW5pbmcgYW5kIEkgZ2V0IHRvIHB1dCBteSBz aGFkZXMgb24hIFRoYXQgUmVkIExpZ2h0IGlzIHNvIGJyaWdodCwgb2ggc28g YnJpZ2h0ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv SG9tZWdyb3duP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j SG9tZWdyb3duPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh c2h0YWcvSFRUP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j SFRUPC9hPiDwn5C68J+ShPCfkoTwn5KEIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9JMVUzQjNtM0FNIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSTFVM0IzbTNBTTwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBUb2RkIEdvZWJiZWwgKEBDb2FjaEdvZWJiZWwpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hHb2ViYmVsL3N0YXR1cy8x NDE4NzA0OTQwMzQ4OTc3MTUzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkg MjMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvMVBh Y2sxR29hbD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+IzFQ YWNrMUdvYWw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9IVFQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNI VFQ8L2E+IE5DIFN0YXRlIGlzIHRoZSBtb3ZlISA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vaGpBaUFSelVoQyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2hqQWlBUnpVaEM8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2hhcmxleSBXaWxlcyAoQGNvYWNod2lsZXMpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2h3aWxlcy9zdGF0dXMv MTQxODc3MzQ3ODIxMjMwODk5Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5 IDI0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvV1BO P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV1BOPC9hPiB0 aGUg8J+aqCBpcyBvbi4gQnJvb29vbyDwn6Sj8J+koyDwn5C68J+QuvCfj4gg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnLzFQYWNrMUdv YWw/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiMxUGFjazFH b2FsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veXV1Q2FJTjJaOCI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL3l1dUNhSU4yWjg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29hY2gg TWVyY2kgRmFsYWlzZSAoQENvYWNoX01lcmNpKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX01lcmNpL3N0YXR1cy8xNDE4NzEwNDY0NjM3 NDExMzMxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjMsIDIwMjE8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZmkiIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTGln aHRJdFJlZD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0xp Z2h0SXRSZWQ8L2E+IFZJQkVTIG9uIGEgRnJpZGF5ISBJWUtZSyA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvRmFtaWx5TWF0dGVycz9z cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0ZhbWlseU1hdHRl cnM8L2E+IPCfkLrwn5C68J+QuiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMHNy Q2lPWmJIayI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzBzckNpT1piSGs8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgSkogRGF1Z2hlcnR5IChAQ29hY2hfSkpkb2MpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfSkpkb2Mvc3RhdHVzLzE0MTg3MTEy NDQ4MzIzOTUyNjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyMywgMjAy MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdOKAmXMgYWxsIGFib3V0IGZhbWlseeKAvO+4jyBSZWQgTGlnaHRz IG9uIGluIFJhbGVpZ2ghIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v aGFzaHRhZy9IVFQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiNIVFQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby90d0NrR0JnODhFIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vdHdDa0dCZzg4RTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBdXN0 aW4gU2hlbHRvbiAoQHVzdGluU2hlbHRvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS91c3RpblNoZWx0b24vc3RhdHVzLzE0MTg3MDg2MDgxODM5 MzkwNzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyMywgMjAyMTwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvV1BO P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV1BOPC9hPiBM aWdodCB0aGF0IHRoaW5nIHJlZCBhZ2FpbiEgQWJzb2x1dGUgQkFMTEVSIGtl cHQgaXQgaW4gdGhlIPCfkLpmYW1pbHkuIFRoaXMgaXMgZ29pbmcgdG8gYmUg YSByZWFsIPCflKUgd2Vla2VuZC4gTEVU4oCZUyBHTzxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9IVFQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNIVFQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy8xUGFjazFHb2FsP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jMVBhY2sxR29hbDwvYT7wn5C6IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Ib21lR3Jvd24/c3JjPWhh c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNIb21lR3Jvd248L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9SZWFsQmlnU3Rl cHBhP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUmVhbEJp Z1N0ZXBwYTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2IzQXZ0MGc4SzMi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9iM0F2dDBnOEszPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENv cmV5IFBoaWxsaXBzIChAdGhleW91bmdjb2FjaCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS90aGV5b3VuZ2NvYWNoL3N0YXR1cy8xNDE4NzEzOTEz Nzg5NzU1MzkyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjMsIDIwMjE8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MSUdIVCBJVCBSRUQhPGJyPvCfmqg8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUGFjazIzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFjazIzPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy8xUGFjazFHb2FsP3NyYz1oYXNoJmFtcDty ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jMVBhY2sxR29hbDwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL1U0UkllZWtvWEwiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9VNFJJ ZWVrb1hMPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE11bmRheSBUYXR1bSAoQG11bmRheV90 YXR1bSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9tdW5kYXlfdGF0 dW0vc3RhdHVzLzE0MTg3MjEwMDQwNTA4NTc5ODY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+SnVseSAyMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK
——
• Talk about it inside The Wolves' Den
• Subscribe to our podcast on iTunes
• Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker
• Follow us on Twitter: @TheWolfpacker
• Like us on Facebook