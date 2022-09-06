News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-09-06 16:05:17 -0500') }} football Edit

Scouting video: Junior four-star receiver Jonathan Paylor

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

HILLSBOROUGH — Burlington (N.C.) Cummings High junior wide receiver Jonathan Paylor showed why he's one of the top 150 players in the country Friday.

Paylor and Cummings High rolled to a 42-13 victory at Hillsborough (N.C.) Orange High. NC State has prioritized the 5-foot-9, 171-pounder since offering him June 5, 2021.


Related link — Star receiver Jonathan Paylor enjoying recruiting process

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}