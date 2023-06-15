NC State will be hosting Snellville (Ga.) South Gwinnett senior offensive lineman
Marcus Mascoll on June 16-18.
Here is a recap of his recruitment by NC State.
Snellville (Ga.) South Gwinnett senior offensive lineman Marcus Mascoll is officially visiting NC State on June 16-18.
Recent story
Recruitment
Mascoll has concentrated on NC State, Florida and LSU, with Georgia Tech falling off down the stretch. He' been all three schools unofficially, and has been LSU and Florida the last two weekends in June.
Mascoll will decide on his college destination next Monday.
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