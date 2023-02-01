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NC State coach Dave Doeren talks recruiting

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Dave Doeren broke down a variety of topics Wednesday for National Signing Day.

Among the topics:

• When should the early signing period be if it isn't mid-December?

• How did NC State attack the junior colleges ranks this season, along with making sure the squad had good numbers in the secondary?

• How does NC State look at recruiting young offensive lineman? What are Doeren's thoughts on his new linebackers?

• What was the thought process in adding Virginia quarterback transfer Brennan Armstrong?

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