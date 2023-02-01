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Florida State overwhelmed against NC State

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Florida State coach Leonard Hamilton was honest that his team just isn't a good matchup against a team like NC State.

Hamilton's group of freshman and sophomores got punched in the mouth early, and couldn't recover in a 94-66 NC State victory. Hamilton was impressed with NC State's scoring balance and what a tough matchup redshirt junior D.J. Burns is.

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