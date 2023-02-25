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Clemson coach Brad Brownell had his team clicking

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Clemson coach Brad Brownell knew his team needed a big ACC road win Saturday and he got it.

The Tigers rolled to a 96-71 win over NC State, bolstering their NCAA Tournament chances. Brownell was happy his team jumped the Wolfpack early, but was particularly impressed the squad didn't let up and have NCSU get back in the game.

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