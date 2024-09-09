The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
Headlines
Social media posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgMy0yLTEgfCBCdWxsZG9ncyB0byB0cmF2ZWwgdG8gTkMgU3Rh
dGUgdGhpcyB3ZWVrZW5kIGZvciBhIG5vbi1jb25mZXJlbmNlIHRpbHQ8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSXluNWdYUDIySSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0l5
bjVnWFAyMkk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmxlZWRUZWNoQmx1ZSAoQEJsZWVk
VGVjaEJsdWUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmxlZWRU
ZWNoQmx1ZS9zdGF0dXMvMTgzMzExODk2OTI5MDQ2OTc4MT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgOSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TaXQgYmFjaywgcmVsYXgsIGFuZCBlbmpveSB0aGUgc2lnaHRzIGFu
ZCBzb3VuZHMgb2YgdGhlIGZpcnN0IGRheSBvZiBwcmFjdGljZS4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzBYT2dBenhHeUoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8w
WE9nQXp4R3lKPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7ICNQYWNrOSDimr7vuI8gKEBOQ1N0
YXRlQmFzZWJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNT
dGF0ZUJhc2ViYWxsL3N0YXR1cy8xODMyODYwOTM5NzgxMDEzNzE4P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HZXJtYWluZVBy
YXR0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AR2VybWFpbmVQcmF0dDc8L2E+
IGJhY2sgdG8gZG9pbmcgd2hhdCBoZSBkb2VzIG9uIFN1bmRheXM8YnI+PGJy
PvCfk7o6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0JTU3BvcnRz
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDQlNTcG9ydHM8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy8xUGFjazFHb2FsP3NyYz1o
YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jMVBhY2sxR29hbDwvYT4g
fCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUGFja1By
bz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1BhY2tQcm88
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ieTdCMHplSkp3Ij5waWMudHdp
dHRlci5jb20vYnk3QjB6ZUpKdzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOQyBTdGF0ZSBG
b290YmFsbCAoQFBhY2tGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE4MzI4NjUzODE0MjczNDc3
ODQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDgsIDIwMjQ8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBOb3J0aCBD
YXJvbGluYSBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IC4gVGhhbmsgeW91IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vam9rZXJwaGlsbGlwcz9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5Aam9rZXJwaGlsbGlwczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TdGF0ZUNvYWNoRD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AU3RhdGVDb2FjaEQ8L2E+ICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0RyZXdXaXRtYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERyZXdXaXRt
YW48L2E+IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tG
b290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFja0Zvb3RiYWxsPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL09uM1JlY3J1aXRzP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBPbjNSZWNydWl0czwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jaGFybG90dGVwcmVwcz9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AY2hhcmxvdHRlcHJlcHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUHJlcFJlZHpvbmVOQz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AUHJlcFJlZHpvbmVOQzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9NYXhQcmVwcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWF4UHJl
cHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vMjQ3cmVjcnVp
dGluZz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AMjQ3cmVjcnVpdGluZzwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9pS2luZ0dyZWVuP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBpS2luZ0dyZWVuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vOHg0UGFRYVBYWiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzh4NFBhUWFQ
WFo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnJheWxvbmNsYXJrMyAoQEJyYXlsb25fQ2xh
cmszKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JyYXlsb25fQ2xh
cmszL3N0YXR1cy8xODMyODM1MjU0NTQ3MDc5MzgxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBmYWxscyBvdXQgb2YgQVAgcG9sbCwgYW5kIFRlbm5l
c3NlZSBpcyBub3cgYXQgTm8uIDcgaW4gdGhlIGNvdW50cnk6IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9WYTBrRG1uR3RSIj5odHRwczovL3QuY28vVmEwa0Rt
bkd0UjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0
YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3Rh
dGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE4MzI4NjE2Mjk3MjMxMzYyOTA/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KdW5pb3IgZGVmZW5zaXZlIGVuZCBaYXZpb24gR3JpZmZpbi1IYXlu
ZXMgb2YgUm9sZXN2aWxsZSBIaWdoIHdhcyBhIE5DIFN0YXRlIHRhcmdldC4g
VGhlIFRhciBIZWVscyBhbHNvIG9mZmVyZWQgaGlzIHR3aW4gYnJvdGhlciBK
YXlkZW4uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby81TGtKc0VHVHozIj5odHRw
czovL3QuY28vNUxrSnNFR1R6MzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFj
a0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE4MzI5MzU5ODk2OTU3
MDkzMTg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDksIDIwMjQ8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Video of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL1lKNDBRNzlhNmpvP3NpPW9Sekh3RGkxTmdmbXFKMjQ/d21v
ZGU9dHJhbnNwYXJlbnQnPjwvaWZyYW1lPgo8L2Rpdj4KCg==
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE