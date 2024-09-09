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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Sept. 9

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Tennessee game grades by PFF

Charlotte Observer — How NC State’s embarrassing loss underscores North Carolina’s college football futility

Charlotte Observer — First look: NC State football looks to make corrections in Louisiana Tech matchup

Fayetteville Observer — ACC power rankings: Miami remains on top, Syracuse rises after Week 2

Fayetteville Observer — Will N.C. State football rebound from blowout loss to Tennessee?

GoPack.com — Women’s Golf Opens Season at Cougar Classic

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