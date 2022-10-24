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Wolfpack newsstand — Oct. 24

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

UGA Sports — Defensive back Chris Peal commits to Georgia

Rivals.com — Commitment breakdown: UGA lands DB Chris Peal

Raleigh News & Observer —First look, NC State vs Virginia Tech football: How will Wolfpack fans respond?

GoPack.com — Trent Hidlay wins the silver medal at World Championships

GoPack.com — Pack Drops Road Contest at No. 8 Virginia

Technician — NC State men’s golf ends fall season with solid outing at Williams Cup

Technician — NC State women’s soccer falls 4-0 in bout at No. 8 Virginia

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