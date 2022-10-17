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Wolfpack newsstand — Oct. 17

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

Raleigh News & Observer — As PNC Arena development plans unfold, could West Raleigh be next ‘it’ destination?

Raleigh News & Observer — Time to park concerns over tailgating and let PNC Arena upgrades proceed

Raleigh News & Observer — How NC State and Hurricanes came to agree on one big thing: an outdoor hockey game

GoPack.com — Volleyball Falls to Boston College After Intense Battle

GoPack.com — Pack Finishes at T2 in Wolfpack Intercollegiate

GoPack.com — NC State Set to Begin Tar Heel Invitational on Monday

Technician — NC State men’s golf hosts Wolfpack Intercollegiate, ties for second

Technician — NC State volleyball falls to Boston College in fierce battle

Technician — Men’s soccer takeaways: NC State showing improvement in October

Technician — Football Takeaways: Worst offensive fears confirmed in loss to Syracuse

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