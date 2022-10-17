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football
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Wolfpack newsstand — Oct. 17
Jacey Zembal
•
TheWolfpackCentral
Writer
The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
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