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Wolfpack newsstand — Nov. 28

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — The review: NC State's defense comes through

The Wolfpack Central — NC State commit Kyron Jones checks out Georgia

The Wolfpack Central — The Wolfpack Central's 3-2-1: Battle 4 Atlantis recap

Raleigh News & Observer —ACC football might be down but, for once, North Carolina schools doing their part

Raleigh News & Observer —ACC/Big Ten Challenge in its final year, will give way to ACC/SEC event after 2022

Fayetteville Observer — ACC football power rankings: Clemson, UNC in title game with tails tucked

Technician — Men’s basketball takeaways: NC State puts positive early returns

Technician — Football at UNC takeaways: Ben Finley, defense finish season in style

Twitter posts of the day

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