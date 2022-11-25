News More News
{{ timeAgo('2022-11-25 08:24:24 -0600') }} football Edit

Wolfpack newsstand — Nov. 25

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State plays with good energy to finish off Dayton

The Wolfpack Central — Video: Kevin Keatts, players showed zero let down vs. Dayton

The Wolfpack Central — Video: Dayton coach Anthony Grant knows team's identity

The Wolfpack Central — Box score: NC State 76, Dayton 64

The Wolfpack Central — NC State DC Tony Gibson knows challenge of UNC's Drake Maye

The Wolfpack Central — Video: TarHeelIllustrated.com's Andrew Jones breaks down UNC

Raleigh News & Observer — College football rivalries like UNC-NC State are endangered as NCAA landscape shifts

Raleigh News & Observer —No. 13 NC State women turn back Vanderbilt 82-73 in Cancun

Raleigh News & Observer —Joiner, NC State run past Dayton in Battle 4 Atlantis

GoPack.com — Second Half Burst Sends Pack Past Dayton

GoPack.com — NC State Uses Hot Shooting Night to Beat Vanderbilt 82-73

Technician — NC State women’s basketball claims victory south of the border against Vanderbilt

Technician — Joiner, big second-half run propel NC State men’s basketball past Dayton

Twitter posts of the day

Videos of the day

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}