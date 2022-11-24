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Video: Dayton coach Anthony Grant knows team's identity

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Dayton coach Anthony Grant addressed the media following the Flyers' 76-64 loss to NC State on Thursday in the Battle 4 Atlantis in the Bahamas.

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