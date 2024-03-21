The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBob3N0aW5nIG51bWVyb3VzIHVub2ZmaWNpYWwgdmlz
aXRvcnMgdGhpcyB3ZWVrOjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9TSE1PbmE4
RzNBIj5odHRwczovL3QuY28vU0hNT25hOEczQTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL1VFbDVZbXYyYmkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9VRWw1WW12
MmJpPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3Rh
dGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0
ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTc3MDc4Njc5OTAyOTMwMTM4ND9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAyMSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iY2EiIGRpcj0i
bHRyIj5FbmVyZ3kg8J+Xo++4jzxicj48YnI+QWxsLUFtZXJpY2EgaG9ub3Jz
IGZvciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0lob29wX19fMjI/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QElob29wX19fMjI8L2E+ISA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vUU5qc0Z0SlN3NyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1FO
anNGdEpTdzc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTkMgU3RhdGUgV0JCIPCfkLrwn4+A
IChAUGFja1dvbWVuc0JiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL1BhY2tXb21lbnNCYmFsbC9zdGF0dXMvMTc3MDQ4MDc0MTE3Mzg1NDI0
ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAyMCwgMjAyNDwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5ESiBIb3JuZSYjMzk7cyBmYXZvcml0ZSB0ZXh0IG9yIGNhbGwgc2lu
Y2Ugd2lubmluZyB0aGUgQUNDIHRpdGxlIGNhbWUgZnJvbSBoaXMgZm9ybWVy
IEFyaXpvbmEgU3RhdGUgY29hY2gsIEJvYmJ5IEh1cmxleSwgZmFtb3VzIGFy
b3VuZCBoZXJlIGZvciBvdGhlciByZWFzb25zOjxicj48YnI+JnF1b3Q7VGhh
bmtzIGZvciBiZWF0aW5nIHRob3NlIFRhciBIb2xlcy4mcXVvdDs8YnI+PGJy
PihIb3JuZSBhcG9sb2dpemVzIHRvIGFueW9uZSBoZSBoYXNuJiMzOTt0IGhh
ZCBhIGNoYW5jZSB0byByZXBseSB0byB5ZXQuKTwvcD4mbWRhc2g7IEx1a2Ug
RGVDb2NrIChATHVrZURlQ29jaykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9MdWtlRGVDb2NrL3N0YXR1cy8xNzcwNTMwNjY1MjIzNjM1Mzk2P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDIwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIHdpbGwgYmUgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9QYWNrRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290
YmFsbDwvYT4gTWFyY2ggMjIgZm9yIGFuIHVub2ZmaWNpYWwgdmlzaXQgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TdGF0ZUNvYWNoRD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3RhdGVDb2FjaEQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hLdXJ0Um9wZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QENvYWNoS3VydFJvcGVyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQW5hZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29h
Y2hBbmFlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNo
R0xvY2tsZWFyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEdMb2NrbGVh
cjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ldGhhbm1tY2Rv
d2VsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZXRoYW5tbWNkb3dlbGw8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUkNvcnlTbWl0aD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUkNvcnlTbWl0aDwvYT48YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQ2hhZFdhbGtlcj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hDaGFkV2Fsa2VyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05hdGxQbGF5bWtyc0FjYT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5ATmF0bFBsYXlta3JzQWNhPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0luc2lkZVBhY2tTcG9ydD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5ASW5zaWRlUGFja1Nwb3J0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1FCSGl0TGlzdD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUUJIaXRM
aXN0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FkYW1nb3Ju
ZXk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFkYW1nb3JuZXk8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU1dpbHRmb25nMjQ3P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTV2lsdGZvbmcyNDc8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaERlZm8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QENvYWNoRGVmbzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9N
aWNoYWVsQ2xhcmsyNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1pY2hhZWxD
bGFyazI0NzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Bbm5h
SDI0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQW5uYUgyNDc8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnVja0ZpdHo/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QEJ1Y2tGaXR6PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
U1loV0tRaVpjMCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1NZaFdLUWlaYzA8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgTWFzb24gSG9sdHpjbGF3IDIwMjcgUUIgKEBtYXNvbmhvbHR6
Y2xhdzEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbWFzb25ob2x0
emNsYXcxL3N0YXR1cy8xNzcwMjM5MDIwNjcwMzE2OTE4P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDIwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE