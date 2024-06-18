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Wolfpack newsstand — June 18

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Video reel: NC State's press conference after Florida loss

The Wolfpack Central — Senior OL Andrew Stargel in decision making mode

The Wolfpack Central — Senior CB Cam Strong ready to decide future Friday

The Wolfpack Central — The Run Down — Hoops Version

Charlotte Observer — Elliott Avent, NC State bid emotional farewell to Omaha after run to College World Series ends

Charlotte Observer — NC State baseball bounced from College World Series as Florida eliminates Wolfpack

Fayetteville Observer — Why is NC State baseball's home run celebration hockey theme?

Fayetteville Observer — Florida baseball vs. NC State CWS photo gallery

Fayetteville Observer — NC State unable to rally late in one-run CWS loss to Florida baseball

Fayetteville Observer — NC State baseball comes up short vs. Florida, eliminated from CWS

Technician — NC State baseball falls 5-4 to Florida in elimination game as historic 2024 season concludes

GoPack.com — #Pack9’s Special Season Comes to Close in Omaha

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