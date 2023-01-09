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Wolfpack newsstand — Jan. 9

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Look back at NC State's 2022 opponents

Raleigh News & Observer —NC State basketball’s ‘togetherness’ tested by tough week. The Wolfpack responded well

Raleigh News & Observer —No. 10 NC State beats Virginia, snaps 2-game home skid

GoPack.com — Season-Best Shooting Night Leads #10 Pack Past Virginia

GoPack.com — Gymnastics Opens Season at UNC

Technician — Terquavion Smith, Jarkel Joiner reshaping NC State men’s basketball

Technician — NC State women’s basketball bounces back with blowout win over Virginia

Technician — NC State Athletics’ must-see matchups for spring 2023

Technician — NFL Pack Pros: Knight shows promise in December, Wilson shows hope for future

Technician — NC State Athletics’ spring sports names to know

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