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Wolfpack newsstand — Jan. 30

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State has three of top 25 junior college recruits

Raleigh News & Observer —ACC gives its football teams new guidance on scheduling non-Power 5 road games: Don’t

Raleigh News & Observer —Johnson helps No. 20 NC State hold off No. 7 Notre Dame

GoPack.com — NC State Takes Down #7 Notre Dame for Third-Straight Win

GoPack.com — #3 Wolfpack Falls to Vanderbilt in Season’s First Ranked Matchup

Technician — Pizza, Buses, Band: How NC State’s marching band covered two events in less than 24 hours

Technician — NC State men’s tennis blanked by No. 8 South Carolina at ITA Kickoff Weekend

Technician — No. 3 NC State women’s tennis suffers upset loss to No. 21 Vanderbilt in dramatic match

Technician — Johnson leads NC State women’s basketball to thrilling victory over No. 7 Notre Dame

Technician — NC State track and field sets multiple personal bests at Bob Pollock Meet

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