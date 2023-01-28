The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DaGFybG90dGUgQ2F0aG9saWMganVuaW9yIGZpdmUtc3RhciBjZW50
ZXIg4oGmPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ibGFuY2F0aG9t
YXMzND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYmxhbmNhdGhvbWFzMzQ8L2E+
4oGpIGluIHdhcm0gdXBzOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWVhBQjZL
UnlWRyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1lYQUI2S1J5Vkc8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8x
NjE5MTA1NTkwMjE4ODMzOTI1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVh
cnkgMjcsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BR1RHISEgQmxlc3NlZCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZyb20g
TkMgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0efCflLQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9oYXNodGFnLzFQYWNrMUdvYWw/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiMxUGFjazFHb2FsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0YXRlQ29hY2hEP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBTdGF0ZUNvYWNoRDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tG
b290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNr
X1JlY3J1aXRpbmc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tfUmVjcnVp
dGluZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9E
YXZpczIyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9EYXZpczIyPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0J1Zm9yZEdBUHJzcGN0
cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQnVmb3JkR0FQcnNwY3RzPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NoYWRTaW1tb25zXz9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2hhZFNpbW1vbnNfPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQXBwMzU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QENvYWNoQXBwMzU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vbHVrZXdpbnN0ZWw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGx1a2V3
aW5zdGVsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phc29u
X0hpZ2Rvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASmFzb25fSGlnZG9uPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01hdHREZUJhcnk/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1hdHREZUJhcnk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWRhbWdvcm5leT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AYWRhbWdvcm5leTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9TV2lsdGZvbmcyNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNXaWx0
Zm9uZzI0NzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KZXJl
bXlPX0pvaG5zb24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEplcmVteU9fSm9o
bnNvbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NYW5zZWxs
MjQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNYW5zZWxsMjQ3PC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTnpUSUdvck91dSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L056VElHb3JPdXU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSm9yZGFuIEFsbGVuIChASm9y
ZGFuQWxsZW5fMTIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9y
ZGFuQWxsZW5fMTIvc3RhdHVzLzE2MTkwODI1NjI0NTQwMzIzODQ/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyNywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBOQyBzdGF0
ZSEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2gySj9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2gySjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jYXByZXdldHQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QGNhcHJld2V0dDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9W
aW5jZVZhbmNlNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVmluY2VWYW5jZTY8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUm9ubmllSmFua292
aWNoP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSb25uaWVKYW5rb3ZpY2g8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FybGlzbGVGdW5rP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDYXJsaXNsZUZ1bms8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU3RhdGVDb2FjaEQ/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QFN0YXRlQ29hY2hEPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvV1BOP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij4jV1BOPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vaGFzaHRhZy8xUGFjazFHb2FsP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij4jMVBhY2sxR29hbDwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQmlnTWVuTGVhZD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0JpZ01lbkxlYWQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby96TWs2YmZ4SW5ZIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vek1rNmJm
eEluWTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBbnRob25pZSBLbmFwcCAoQEFudGhvbmll
S25hcHA1NSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbnRob25p
ZUtuYXBwNTUvc3RhdHVzLzE2MTkwNDgzMTM0NzA0NjgwOTY/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyNywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzcyB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZyb20gTkMgc3RhdGUh
ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoR29lYmJlbD9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hHb2ViYmVsPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0YXRlQ29hY2hEP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBTdGF0ZUNvYWNoRDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaDJKP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2Fj
aDJKPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tGb290
YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFja0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NhcHJld2V0dD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY2FwcmV3ZXR0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0Nhcmxpc2xlRnVuaz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AQ2FybGlzbGVGdW5rPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL1Jvbm5pZUphbmtvdmljaD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUm9u
bmllSmFua292aWNoPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L3Jvc3dlbGxyZWNydWl0cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Acm9zd2Vs
bHJlY3J1aXRzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vV0c3VTlNRjRo
YiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1dHN1U5TUY0aGI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
TnlrYWhpIERhdmVucG9ydCAoQE55a2FoaUQzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL055a2FoaUQzL3N0YXR1cy8xNjE5MDU4MjYxNzQyOTc3
MDI1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjcsIDIwMjM8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IHZpc2l0LCBJIGFtIGJsZXNzZWQgdG8gcmVj
ZWl2ZSBhbiBvZmZlciBmcm9tIE5DIFN0YXRlISAgVGhhbmsgeW91IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU3RhdGVDb2FjaEQ/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QFN0YXRlQ29hY2hEPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoMko/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENv
YWNoMko8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hB
X0RhdmlzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEFfRGF2aXM8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja0Zvb3RiYWxsP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy8xUGFjazFHb2FsP3NyYz1o
YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jMVBhY2sxR29hbDwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GdGJhbGxBdFRoZVZpZXc/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEZ0YmFsbEF0VGhlVmlldzwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVWaWV3UmVjcnVpdHM/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRoZVZpZXdSZWNydWl0czwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9WZWxvY2l0eV9GQj9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AVmVsb2NpdHlfRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vVmVsb2NpdHlfTFM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QFZlbG9jaXR5X0xTPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L01hbnNlbGwyNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1hbnNlbGwyNDc8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTW9oclJlY3J1aXRp
bmc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1vaHJSZWNydWl0aW5nPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jvc2luc2tpQmlsbD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUm9zaW5za2lCaWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28veDBkU0RYUnJDSyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3gwZFNE
WFJyQ0s8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQW5kcmV3IFJvc2luc2tpIChAQW5kcmV3
Um9zaW5za2kyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FuZHJl
d1Jvc2luc2tpMi9zdGF0dXMvMTYxOTEzODgxNTgwMDc5MTA0MT9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDI4LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIGVhcm4gbXkgMTJ0aCBvZmZlciBmcm9tIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrRm9vdGJhbGw8L2E+IFRoYW5rIHlvdSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoMko/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QENvYWNoMko8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vaGFzaHRhZy9XUE4/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPiNXUE48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
aGFzaHRhZy8xUGFjazFHb2FsP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij4jMVBhY2sxR29hbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0JpZ01lbkxlYWQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCaWdNZW5MZWFkPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoVEZvc3Rlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AQ29hY2hURm9zdGVyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0NvYWNoSlA0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEpQ
NDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8zVEFjYWRlbXkx
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkAzVEFjYWRlbXkxPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL212YmVhcnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QG12YmVhcnM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQmVuTW9vcmUyNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJlbk1vb3Jl
MjQ3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0plcmVteU9f
Sm9obnNvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASmVyZW15T19Kb2huc29u
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JlY3J1aXRHZW9y
Z2lhP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSZWNydWl0R2VvcmdpYTwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Nb2hyUmVjcnVpdGluZz9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATW9oclJlY3J1aXRpbmc8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9zZXBoQUhhc3RpbmdzP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb3NlcGhBSGFzdGluZ3M8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbHVrZXdpbnN0ZWw/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QGx1a2V3aW5zdGVsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL1JXcmlnaHRSaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QFJXcmlnaHRSaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ZbnJ0
TDdTMENGIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vWW5ydEw3UzBDRjwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBHZW15ZWwgQWxsZW4gKEBHZW15ZWxhbGxlbikgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HZW15ZWxhbGxlbi9zdGF0dXMvMTYxOTE3MjI3
NDE0NTQ5NzA4OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDI4LCAy
MDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BR1RH4pyd77iPTkMgU3RhdGUgT2ZmZXJlZCEg4pqr77iP8J+UtCA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0YXRlQ29hY2hEP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdGF0ZUNvYWNoRDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaDJKP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBDb2FjaDJKPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nv
YWNoRGVmbz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hEZWZvPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX0RhdmlzMjI/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX0RhdmlzMjI8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnVmb3JkR0FQcnNwY3RzP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCdWZvcmRHQVByc3BjdHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9aM0d1aUZIQ0x3Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vWjNHdWlG
SENMdzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUeVNodW4gV2hpdGUg4oCcVHnigJ0gKEBU
aGVjYXV0aW9uY2hpbGQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
VGhlY2F1dGlvbmNoaWxkL3N0YXR1cy8xNjE5MDk2MDI3NTU0MDI1NDcyP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjcsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BcyBhIGZvcm1lciBjb2xsZWdpYXRlIGFuZCBwcm8gYmFza2V0YmFs
bCBwbGF5ZXIsIFJhbHN0b24gVHVybmVyIOKAmDE0IGtub3dzIHRoZSBpbXBv
cnRhbmNlIG9mIGhhdmluZyBhIGdhbWUgcGxhbi4gSW4gdGhpcyBmcmVlIHdl
YmluYXIsIFJhbHN0b24gd2lsbCBzaGFyZSBmaW5hbmNpYWwgdGlwcyBhbmQg
dHJpY2tzIHRvIGVuc3VyZSBmaW5hbmNpYWwgc3VjY2VzcyBmb3IgeW91bmcg
YWx1bW5pLiA8YnI+PGJyPlJlZ2lzdGVyIGJ5IHRvZGF5OiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vWE1MYXA2SGdpQyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1hNTGFwNkhn
aUM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9OV05hTVlzbWhoIj5waWMu
dHdpdHRlci5jb20vTldOYU1Zc21oaDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOQyBTdGF0
ZSBBbHVtbmkgKEBOQ1N0YXRlQWx1bW5pKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVBbHVtbmkvc3RhdHVzLzE2MTkwMDMzNzcyMjQx
NDI4NDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyNywgMjAyMzwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE