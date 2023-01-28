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Wolfpack newsstand — Jan. 28

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Wake Forest

The Wolfpack Central — The Run Down

Greensboro News-Record — Falcons hire Ryan Nielsen as defensive coordinator

GoPack.com — Pack Posts 196.125 at Fifth-Ranked Auburn

GoPack.com — No. 8 NC State dominates Duke on the mat, 46-3

GoPack.com — Day One of Bob Pollack Invitational Packed with PRs

GoPack.com — #3 Wolfpack Prepares to Host ITA Kickoff Weekend Matches

GoPack.com — Pack Splits in Duals with Texas and UNCW

Technician — King-pin: NC State wrestling dominates Duke in ACC home-opener behind plethora of pins

Technician — Wolfpack gymnastics falls to No. 5 Auburn

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