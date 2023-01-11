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Wolfpack newsstand — Jan. 11

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Preview of NC State's 2023 opponents

The Wolfpack Central — Ranking defensive tackle recruits in Dave Doeren era

The Wolfpack Central — Junior wide receiver Alex Taylor expects to be busy

The Wolfpack Central — Ranking defensive end recruits in Dave Doeren era

Winston-Salem Journal — Ron Cook: As much as we won't like it, don't be shocked to see Matt Canada return

Technician — NFL Pack Pros: Week 18 action caps off regular season for NC State products

Technician — NC State men’s tennis poised for growth, ready to explode in 2023

Technician — Wolfpack women’s basketball striving to meet high standards

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