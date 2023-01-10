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Wolfpack newsstand — Jan. 10

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Ranking defensive end recruits in Dave Doeren era

The Wolfpack Central — Junior Deuce Walker ready to emerge

The Wolfpack Central — NC State coach Kevin Keatts' impressed with buy-in on defense

The Wolfpack Central — Look back at NC State's 2022 opponents

Charlotte Observer — Here are the Midseason All-Charlotte Observer boys and girls basketball teams

GoPack.com — Gymnastics Sets First-Meet Program Record at 195.525

GoPack.com — Thori Staples Bryan Elected to North Carolina Soccer Hall of Fame

Technician — NC State gymnastics falls to UNC in season-opener despite strong night

Technician — A midseason analysis of Wolfpack men’s basketball

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