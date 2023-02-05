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Wolfpack newsstand — Feb. 5

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State's closing push closes out Georgia Tech

The Wolfpack Central — Box score: NC State 72, Georgia Tech 64

The Wolfpack Central — NC State coach Kevin Keatts finds different way to pull out win

The Wolfpack Central — Georgia Tech coach Josh Pastner impressed with NC State

Raleigh News & Observer —NC State fights past Georgia Tech for ACC basketball victory, 72-64

GoPack.com — Pack Kicks Off Spring Slate with Collegiate Invitational

GoPack.com — Late Surge Sends Pack Past Georgia Tech

GoPack.com — Six Set PRs at Day Two of Camel City Invite

GoPack.com — #10 Women’s Tennis Takes Down #15 Oklahoma

GoPack.com — Gymnastics Nabs Tri-Meet Victory With 196.275

Technician — NC State wrestling continues to dominate for second straight week, crushes Virginia

Technician — NC State men’s basketball pulls away from Georgia Tech late, avoids bad loss

Technician — Wolfpack gymnastics wins second tri-meet of the season against UNC and Western Michigan

Technician — NC State track and field continues to crush personal bests at Camel City Invitational

Technician — Shnaider’s debut, singles sweep leads to big Pack women's tennis win over No. 15 Oklahoma

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