 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
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Wolfpack newsstand — Feb. 21

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting video: Is freshman Amore Connelly next in line?

The Wolfpack Central — No. 4 NC State gets share of ACC title in rout of Syracuse

The Wolfpack Central — Recruiting guide to start of NCHSAA playoffs

Raleigh News & Observer —NC State women’s basketball dismantles Syracuse, 95-53, on Senior Day in Raleigh

Raleigh News & Observer —NC State basketball celebrates its seniors: Kayla Jones, Kai Crutchfield leave legacy

Raleigh News & Observer —One trophy down for NC State women’s basketball and, Pack hopes, more still to come

Raleigh News & Observer —Photos: NC State is regular season ACC champions

GoPack.com — #4 Wolfpack Takes Care of Business Against Syracuse on Senior Day

GoPack.com — #4 @PackWrestle Wins First Four, Last Three in 21-10 Defeat of #7 VT

GoPack.com — #4 NC State Takes Down Texas 4-3

GoPack.com — #Pack9 Blanks Evansville In Series Finale, 7-0

GoPack.com — NC State Blows Past Mount St. Mary’s

Technician — Wolfpack baseball completes weekend sweep as Harrison deals against Evansville

Technician — No. 4 NC State wrestling trounces No. 7 Hokies, hoists ACC dual trophy

Technician — Ed Scott thriving in new weight class for NC State wrestling

Technician — NC State women’s basketball picks up where it left off, thrashes Syracuse on senior day

Technician — No. 4 NC State women's tennis takes down Texas 4-3 in top-5 matchup

Technician — Pack softball blows out Mount St. Mary’s to close out Wolfpack Classic

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