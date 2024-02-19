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Wolfpack newsstand — Feb. 19

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Friedman's Takeaways: Next Level Greats 7-on-7

Charlotte Observer — NC State baseball coach Elliott Avent earns win No. 1,000 with Pack in win over VCU

Charlotte Observer — No. 6 NC State women’s basketball tops Georgia Tech in OT. Four takeaways from the win

GoPack.com — #6 Wolfpack Outlasts Georgia Tech 86-85 in Overtime Win

GoPack.com — Elliott Avent Wins 1,000th Game at NC State in Series-Clinching Victory Over VCU

GoPack.com — Wolfpack Closes Weekend 6-0, Stretches Win Streak to Seven

GoPack.com — Wrestling Improves to 4-0 in Conference Campaign

Technician — Wolfpack women’s basketball sneaks out 86-85 overtime win against Georgia Tech

Technician — NC State baseball takes series over VCU as Avent captures 1,000th win

Technician — Shepard shines as NC State gymnastics beats Clemson, raises regular season ACC trophy

Technician — Analyzing the effectiveness of NC State men’s basketball four-guard lineup

Technician — NC State softball extends winning streak to seven with wins over Elon and Campell

Technician — NC State wrestling handles Duke with ease in 36-9 win

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