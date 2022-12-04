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Wolfpack newsstand — Dec. 4

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — ACC, Big East programs in hot pursuit of four-star Tyler Bailey

The Wolfpack Central — Updates from Tyler Lewis Hoop Fest

GoPack.com — Wolfpack Wraps Up Road Stretch at Georgia Monday Night

GoPack.com — Trent Hidlay, Isaac Trumble crowned Cliff Keen champions

GoPack.com — Bush, Tuohy set school records at first indoor track and field meet

Technician — Hidlay, Trumble win championships, NC State wrestling takes second at Cliff Keen Invitational

Technician — Curtiss posts first-place finish at U.S. Open Swimming Championships in Greensboro

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