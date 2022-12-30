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Wolfpack newsstand — Dec. 30

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — John Wall Holiday Invitational third day wrapup

The Wolfpack Central — Scouting Clemson

The Wolfpack Central — Preview of Thursday's John Wall Holiday Invitational

Raleigh News & Observer —NC State football offensive line benefits from center Grant Gibson’s ‘extra set of eyes’

Raleigh News & Observer —NC State football seeks Duke’s Mayo Bowl win over Maryland, tries to ‘go out the right way’

Raleigh News & Observer —Taylor, Duke’s perimeter shooting upend No. 6 N.C. State

Fayetteville Observer — NC State football looks to close successful chapter with bowl win

Fayetteville Observer — Who is NC State QB for Duke's Mayo Bowl - MJ Morris or Ben Finley?

GoPack.com — #6 NC State Falls to Duke

GoPack.com — Pack Heads to Clemson for ACC Tilt

Technician — Duke gets hot from distance, upsets No. 6 NC State women’s basketball

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