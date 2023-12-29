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Wolfpack newsstand — Dec. 29

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

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The Wolfpack Central — PFF game grades for NC State vs. Kansas State

The Wolfpack Central — Preview of Friday's John Wall Holiday Invitational

The Wolfpack Central — Q&A: NC State coach Dave Doeren, players' press conference

The Wolfpack Central — NC State comes up short in reaching coveted 10th win

The Wolfpack Central — Final: Kansas State 28, NC State 19

The Wolfpack Central — The Wolfpack Central's 3-2-1: NC State vs. Kansas State

EMAW Online — Watch: Klieman, players meet with media following Pop-Tarts Bowl win

EMAW Online — Takeaways from Kansas State's bowl game win over NC State

EMAW Online — In his first career start, Avery Johnson proves he's special

EMAW Online — K-State takes home the Pop-Tart Bowl, defeating NC State 29-18

Raleigh News & Observer —Photos: NC State falls to Kansas State in first Pop-Tarts Bowl in Orlando

Raleigh News & Observer —Three takeaways from NC State’s 28-19 loss to Kansas State in Pop-Tarts Bowl

Charlotte Observer — ‘A once-in-a-generation player:’ 6-foot-8 Sadiq White looks to lead Myers Park back to glory

Charlotte Observer — After salvaging seasons gone wrong, Brennan Armstrong and the Wolfpack run out of time

Charlotte Observer — ‘We just didn’t get it done:’ With 10-win season in reach, NC State comeback falls short

GoPack.com — NC State Falls to Kansas State in Pop-Tarts Bowl

Technician — Wildcats toast NC State football 28-19 in inaugural Pop-Tarts Bowl

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