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Wolfpack newsstand — Dec. 1

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Four-star RB Kendrick Raphael excited for NC State future

The Wolfpack Central — Scouting Pittsburgh

The Wolfpack Central — NC State football commitment analysis: RB Kendrick Raphael

Raleigh News & Observer —NC State, UNC women’s basketball on collision course, but lots of hoops to be played

Greensboro News-Record — JUST GETTING STARTED: Reidsville's Dionte Neal is making an early impact

GoPack.com — Wilson Named Semifinalist for Comeback Player of the Year Award

GoPack.com — Guttenberger Named Third Team All-Atlantic Region

GoPack.com — NC State wrestling team heads to Las Vegas for Cliff Keen Invitational

GoPack.com — #PackMentality Pop-Ins Podcast: EP. 101 - Looking ahead to CKLV and a chat with Isaac Trumble

Technician — November’s top performers: Tuohy wins national championship, Finley shines in first start

Technician — NC State Athletics’ Top Plays of November 2022

Technician — Jarkel Joiner makes instant impact for NC State men’s basketball

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