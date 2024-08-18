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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Aug. 18

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

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The Tennessean — Titans share in joy as Brayden Narveson nails 59-yard field goal

Death Valley Insider — LSU adds another TE to the class of 2025

Rivals.com — Five-star David Sanders Jr. commits to Tennessee

GoPack.com — Pack Releases 2024 Cross Country Schedule

GoPack.com — NC State football has lofty goals: 5 things to consider entering 2024 season

Twitter posts of the day

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