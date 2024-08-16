The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PSywgMjAyNCBMQiByYW5raW5ncyAoLSB0aWVyIGJyZWFrKTxicj4x
LiBNaWFtaTxicj4yLiBDbGVtc29uPGJyPjMuIE5DIFN0YXRlPGJyPjQuIEZT
VTxicj4tPGJyPjUuIFN5cmFjdXNlPGJyPjYuIFZUPGJyPjcuIFVOQzxicj44
LiBMb3Vpc3ZpbGxlPGJyPjkuIFdha2U8YnI+MTAuIFVWQTxicj4tIDxicj4x
MS4gRHVrZTxicj4xMi4gU3RhbmZvcmQ8YnI+MTMuIFNNVTxicj4xNC4gUGl0
dDxicj4xNS4gQ2FsPGJyPi08YnI+MTYuIEJvc3RvbiBDb2xsPGJyPjE3LiBH
ZW9yZ2lhIFRlY2g8L3A+Jm1kYXNoOyDwn5Kr8J+FsO+4j+KZiO+4j/CfhpQg
KEBBRGF2aWRIYWxlSm9pbnQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQURhdmlkSGFsZUpvaW50L3N0YXR1cy8xODI0MDk1Mzc3NDc5MzY0ODUx
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxNSwgMjAyNDwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PdXIgZmlyc3QgU3RhcnRpbmcgWEkgb2YgdGhlIHNlYXNvbiDirIfv
uI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1lqTTFMS2hjVFYiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9Zak0xTEtoY1RWPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5DIFN0YXRlIFdv
bWVuJiMzOTtzIFNvY2NlciDimr3vuI8gKEBQYWNrV1NvY2NlcikgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrV1NvY2Nlci9zdGF0dXMvMTgy
NDIxNDcxNzM1NzA4MDY1OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3Qg
MTUsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DbG9zZSBvbmNlIGFnYWluISBPa2VrZSBmb3JjZXMgYW5vdGhlciBz
YXZlIGVhcmx5IGluIHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZi48YnI+PGJyPjUzJiMzOTsg
fCBOQ1NVIDAsIEFwcCAwIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby81dzN3WGNn
SnpNIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vNXczd1hjZ0p6TTwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBOQyBTdGF0ZSBXb21lbiYjMzk7cyBTb2NjZXIg4pq977iPIChAUGFja1dT
b2NjZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja1dTb2Nj
ZXIvc3RhdHVzLzE4MjQyMzk4MTgwODA5OTM2MTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QXVndXN0IDE2LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Pa2VrZSYjMzk7cyBiaWN5Y2xlIGF0dGVtcHQgZm9yY2VzIGFub3Ro
ZXIgc2F2ZSBmcm9tIEFwcCBTdGF0ZSDwn5GAIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby90azdtQlp5bzZnIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vdGs3bUJaeW82Zzwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBOQyBTdGF0ZSBXb21lbiYjMzk7cyBTb2NjZXIg4pq9
77iPIChAUGFja1dTb2NjZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vUGFja1dTb2NjZXIvc3RhdHVzLzE4MjQyNDYxNDM2MTU2ODA4ODA/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDE2LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgV29sZnBhY2sgaXMgaGVhZGluZyBiYWNrIHRvIFJhbGVpZ2gg
dGhpcyB3ZWVrZW5kLiDwn5C68J+TpvCfkL4gTHVja2lseSwgb3VyIGhvbWV0
b3duIGlzIG9uZSBvZiB0aGUgYmVzdCBwbGFjZXMgdG8gbGl2ZSBpbiB0aGUg
VS5TLiDigJQgYW5kIHdlIGFyZW4mIzM5O3QgdGhlIG9ubHkgb25lcyB3aG8g
dGhpbmsgc28uPGJyPjxicj5UYWtlIGEgbG9vazogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL3Bscm8wOUlNWGYiPmh0dHBzOi8vdC5jby9wbHJvMDlJTVhmPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veVJnSjN4VG9xVyI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL3lSZ0ozeFRvcVc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTkMgU3RhdGUgVW5p
dmVyc2l0eSAoQE5DU3RhdGUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vTkNTdGF0ZS9zdGF0dXMvMTgyNDEwNzI2MjA3NzQ3MjgyOD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTUsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Video of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL3luNkd5c0JpQ0lRP3NpPVk5RzNoenFxN2FYcVY4dC0/d21v
ZGU9dHJhbnNwYXJlbnQnPjwvaWZyYW1lPgo8L2Rpdj4KCg==
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE