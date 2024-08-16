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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Aug. 16

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Rutgers OLB commit Isaiah Deloatch gets NC State offer

The Wolfpack Central — Junior wing Cole Cloer adjusting to new changes

The Wolfpack Central — NC State pursuing South Carolina commit Jaquel Holman

The Wolfpack Central — NC State football commitment analysis: Interior lineman Kage Payne

Raleigh News & Observer —How NC State football’s running backs could enhance the 2024 Wolfpack offense

Charlotte Observer — Some NC high school football teams begins their seasons this weekend. What to expect

Charlotte Observer — Meet the 2024 All-Observer preseason high school football team

Fayetteville Observer — 9 Duke, UNC, NC State recruits to watch in 2024 high school football season

Winston-Salem Journal — College Football Playoff committee tweaks protocol for 12-team playoff

Technician — Pack women’s soccer records 0-0 draw, continues to find its feet in 2024 season opener

GoPack.com — Freshmen Pelaez and Shackley Head to Australia for the Junior Pan Pacific Championships

GoPack.com — Wolfpack Opens 2024 Season With 0-0 Draw Against App State

Twitter posts of the day

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