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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Aug. 12

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Photo gallery: Meet the NC State team

Charlotte Observer — North Carolina coach Mack Brown still in search of a starting quarterback for opener

Charlotte Observer — High school football preview 2024: Breaking down Mecklenburg County public school teams

Charlotte Observer — He’s a top-60 recruit nationally, but this Myers Park football star wants to play two sports

Twitter posts of the day

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