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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Aug. 11

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

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Charlotte Observer — In Union County, Monroe High’s Jordan Young is an unstoppable force on the field

Charlotte Observer — High school football preview 2024: Breaking down Union County teams

Charlotte Observer — 4-star CB Jontae Gilbert commits to in-state Georgia

UGASports.com — Behind the Scenes: Jontae Gilbert explains UGA commitment

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