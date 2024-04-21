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Wolfpack newsstand — April 21

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

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Fayetteville Observer — Iconic QB Roman Gabriel, Wilmington native, dies at 83

Technician — No. 5 UNC downs No. 13 Wolfpack women’s tennis, ends run for repeat title

Technician — NC State baseball fails to sweep series in 14-3 loss to No. 11 UNC

GoPack.com — Wolfpack Celebrates NC State Athletic Hall of Fame Class of 2024

GoPack.com — Softball's Series Finale with Presbyterian Cancelled

GoPack.com — Pack Earns Series Win over Presbyterian, Tallies Four Homers on the Day

GoPack.com — NC State Mourns the Passing of Hall of Fame Roman Gabriel

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