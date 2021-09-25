 WATCH: Four-star commit Brandon Cleveland discusses Saturday visit
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WATCH: Four-star commit Brandon Cleveland discusses Saturday visit

Ryan Wright
Special to The Wolfpacker

NC State four-star defensive line commit Brandon Cleveland from Tampa (Fla.) Carrollwood Day discusses with Rivals.com's Ryan Wright his visit Saturday to his future school and offers a prediction on the score of the game against No. 9 Clemson.

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